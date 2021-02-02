Суточный прирост заражений COVID-19 в странах Балтии вырос после спада накануне

Накануне в странах Балтии было выявлено 1133 случая коронавируса, 367 из которых были в Эстонии, 355 - в Литве, 411 - в Латвии.

В Эстонии за сутки зафиксировано 467 новых случаев COVID-19, еще двое зараженных скончались, сообщил во вторник департамент здоровья. Общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 44 978, число жертв пандемии выросло до 424. Кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. человек составила 529,9 случаев. В Эстонии вакцинировано 30 217 человек, у 11 310 вакцина привита обоими компонентами.

В Эстонии за неделю в Лекарственный департамент поступило 151 сообщение о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса. В двух случаях речь шла о серьезных недомоганиях. В остальных случаях речь шла о локальных побочных эффектах. Все поступившие за неделю сообщения касались вакцины от коронавируса Comirnaty разработки Pfizer/BioNTech.

Со 2 февраля 10-дневная самоизоляция становится необязательной для прибывающих в Эстонию, которые за последние шести месяцев переболели COVID-19 или были вакцинированы. Полиция и департамент здоровья начнут оценивать справки о здоровье всех стран мира.

В Литве за сутки подтверждено 546 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались еще 17 человек, сообщает агентство BNS со ссылкой на департамент статистики. В статистику также включены пять случаев смерти, которые имели место раньше. Всего с начала пандемии в Литве заболели 183 444 человека, 2 847 человек скончались. Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 72 604 человек, двумя дозами - 23 172.

Кроме того, в Литве подтверждено заражение британским штаммом коронавируса, сообщает BNS со ссылкой на Минздрав страны.

"В начале января у жительницы Вильнюса был выявлен COVID-19. 12 января лаборатория Национального центра общественного здоровья направила этот мазок на исследование в лабораторию в голландском Роттердаме. 27 января НЦОЗ получил подтверждение того, что в мазке был выявлен штамм SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7", - сообщил BNS глава пресс-службы Минздрава Литвы Витаутас Бенюшис.

В Латвии за сутки выявлено 775 новых случаев COVID-19, еще 17 инфицированных скончались. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии. Всего в Латвии коронавирусом заразились 67 427 человек, число жертв пандемии достигло 1219.