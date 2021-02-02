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Индрек Касела
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  • Девелопер: со строительством и продажей жилья в новом году все в порядке
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Девелопер: со строительством и продажей жилья в новом году все в порядке

Предварительные продажи новых разработок в Kaamos Kinnisvara шли активно и в конце 2020 года, и в начале этого. ФОТО: Kaamos

По данным Земельного департамента, в IV квартале 2020 года было совершено 14 914 сделок купли-продажи, включая недвижимость, квартирную собственность и разрешение на строительство. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество сделок увеличилось почти на 20 процентов, а по сравнению с третьим кварталом 2020 года выросла доля сделок с квартирами.

«Если в первой половине 2020 года, и особенно в весенние месяцы,  активность на рынке снизилась, то вторая половина была более стабильной как для девелоперов, так и для других участников рынка, что вселило уверенность в возможность дальнейшей работы над новыми проектами и  создания новых возможностей для покупок», - сказала руководитель проектов по развитию Kaamos Kinnisvara Анне-Ли Линдмяэ.

Как статистика продаж проектов фирмы, так и данные по сделкам Земельного департамента показывают, что второй квартал 2020 года был особенно сложным для сектора недвижимости, когда многие инвестиции в недвижимость были приостановлены из-за чрезвычайной ситуации.

«Однако мы видим, что сделки, которые не были осуществлены весной, были продолжены и завершены двумя кварталами позже. Например, предварительные продажи новых разработок в Kaamos Kinnisvara шли активно и в конце 2020 года, и в начале этого», - сказала Линдмяэ.

Она привела пример: в начале 2020 года планировалось запустить предварительную продажу жилого квартала Vikimõisa у озера Харку в Таллинне, но это было отложено на несколько месяцев, чтобы рынок успел стабилизироваться.

«Начавшаяся в III квартале 2020 года предварительная продажа квартир в Vikimõisa была одной из самых популярных за последние годы, потому что всего за несколько месяцев было продано более половины объектов первого этапа застройки, и уже есть заинтересованные в квартирах второго этапа застройки жилого квартала», - сказала Линдмяэ.

Она добавила, что наиболее популярными являются двухкомнатные квартиры, которые, вероятно, будут куплены для инвестиций или в качестве первой квартиры для молодежи. В то же время более очевидно, чем раньше, что большие семьи ищут просторное жилье, месторасположение которого способствует двигательной активности и занятиям оздоровительным спортом.

«Как исследования рынка недвижимости, так и практика показали, что по-прежнему наиболее важными факторами при поиске квартиры являются планировка и цена, а готовность к покупке зависит от места нахождения жилого района, - отметила Линдмяэ - Большинство покупателей предпочитают квартиру с законченной отделкой, балконом и внутренним двором». 

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