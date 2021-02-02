Девелопер: со строительством и продажей жилья в новом году все в порядке

«Если в первой половине 2020 года, и особенно в весенние месяцы, активность на рынке снизилась, то вторая половина была более стабильной как для девелоперов, так и для других участников рынка, что вселило уверенность в возможность дальнейшей работы над новыми проектами и создания новых возможностей для покупок», - сказала руководитель проектов по развитию Kaamos Kinnisvara Анне-Ли Линдмяэ.

Как статистика продаж проектов фирмы, так и данные по сделкам Земельного департамента показывают, что второй квартал 2020 года был особенно сложным для сектора недвижимости, когда многие инвестиции в недвижимость были приостановлены из-за чрезвычайной ситуации. 1

«Однако мы видим, что сделки, которые не были осуществлены весной, были продолжены и завершены двумя кварталами позже. Например, предварительные продажи новых разработок в Kaamos Kinnisvara шли активно и в конце 2020 года, и в начале этого», - сказала Линдмяэ.

Она привела пример: в начале 2020 года планировалось запустить предварительную продажу жилого квартала Vikimõisa у озера Харку в Таллинне, но это было отложено на несколько месяцев, чтобы рынок успел стабилизироваться.

«Начавшаяся в III квартале 2020 года предварительная продажа квартир в Vikimõisa была одной из самых популярных за последние годы, потому что всего за несколько месяцев было продано более половины объектов первого этапа застройки, и уже есть заинтересованные в квартирах второго этапа застройки жилого квартала», - сказала Линдмяэ.

Она добавила, что наиболее популярными являются двухкомнатные квартиры, которые, вероятно, будут куплены для инвестиций или в качестве первой квартиры для молодежи. В то же время более очевидно, чем раньше, что большие семьи ищут просторное жилье, месторасположение которого способствует двигательной активности и занятиям оздоровительным спортом. 1