Финская лыжница пробежала 10-километровую гонку Кубка мира со сломанной ногой

В ходе субботнего масс-старта Нисканен сломала большеберцовую кость и во время гонки почувствовала сильнейшую боль, однако на адреналине боролась до конца на последних километрах и сумела закончить дистанцию, финишировав на достаточно высоком 12-м месте.

"После гонки боль стала невыносимой, и причина этого выяснилась уже после возвращения домой, в Финляндию. Сломана большеберцовая кость левой ноги. Я была в хорошей форме и могла бы показать хорошие результаты. Сейчас чувствую себя невообразимо плохо", - написала Кертту на своей странице в Instagram.

Из-за травмы 32-летняя спортсменка пропустит оставшуюся часть лыжного сезона, включая чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдет в немецком Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта, сообщает портал Yle.fi .

Нынешней зимой финку преследуют неудачи. Ранее она снялась с Тур де Ски после первой же гонки из-за проблем с желудком.