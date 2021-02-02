Электронная виза в Россию может стать многократной

Вместе с тем, как отметил дипломат, подобное решение должно приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности.

Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной пандемией коронавируса, оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства РФ.

Перечень стран, граждане которых могут въезжать в РФ по данной визе после отмены ограничений, включает 52 государства, в том числе Эстонию.

Единая электронная виза на данный момент является однократной, а срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в РФ не более 16 суток со дня въезда.