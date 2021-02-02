Вакцинация: если я онкобольной

«В Эстонии и в других странах началась вакцинация медработников и пожилых людей. Вакцинация против коронавируса проводится двумя последовательными инъекциями. Очень важно сделать оба укола, особенно пациентам с более слабой иммунной системой, например, при наличии опухолей.

Ослабленный иммунитет имеют пациенты, которые проходят химиотерапию, масштабную лучевую терапию или длительную иммуносупрессивную терапию, например, с дексаметазоном или преднизолоном. Пациенты с лимфатическими и гематологическими заболеваниями, такими как миелома и лимфома, тоже ослаблены.

Больные раком участвовали в разработке и исследовании вакцины против вируса, благодаря чему было установлено, что она безопасна для таких пациентов.

Вакцинация не должна проходить одновременно с активной химио- и лучевой терапией. Вакцинацию следует запланировать как минимум за две недели до начала химиотерапии. При необходимости лечение можно осуществить между двумя циклами вакцинации.

Не менее важно, чтобы мы, работники здравоохранения, были вакцинированы. Это позволит не распространять вирус и не заражать пациентов, которые имеют больше шансов тяжело переносить коронавирус или даже умереть от него.