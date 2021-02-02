Картина дня: чем владеют новые министры, борьба с лжеработниками банка и суд над Навальным

За сутки в Эстонии выявлено 467 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4592 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 467, то 10,1% от общего количества. Читать далее...

Министр Керсна: русскоязычные родители годами проводят реформу, на которую у страны не хватало смелости

В специальной телепрограмме Postimees «Minister risttules» («Министр под перекрестным огнем») в студии была новоиспеченная министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ), которой предстоит руководить образовательной средой, пострадавшей от коронавируса. Читать далее...

В Нарве заметно подорожало отопление: что будет с ценой дальше?

В Нарве с 8 января примерно на 13% подорожало отопление - цена мегаватт-часа выросла с 35,33 евро до 39,89. Тариф даже после увеличения остался самым низким в Эстонии, но в нынешней экономической ситуации и в холодную погоду рост цены для многих будет болезненным. В пятницу мэр Нарвы встречалось с руководством Eesti Energia, чтобы обсудить, что будет с ценами в дальнейшем. Читать далее...

В Мосгорсуде рассматривают дело Навального

Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля рассматривает дело Алексея Навального, который ранее был заключен под арест в СИЗО «Матросская тишина» до 15 февраля. Прокуратура просит заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Основанием для ареста Навального стало уклонение от отбывания наказания. Читать далее...

Борьба со лжеработниками Swedbank вышла на новый уровень

Мошенники продолжают раздевать жителей Эстонии, названивая им на телефоны, представляясь работниками Swedbank и выуживая личные данные с PIN-кодами. Читать далее...

Обзор 〉 Кто наши новые министры и чем они владеют?

Коалицию Партии реформ и Центристской партии, принесшую присягу на этой неделе, возглавляет первая в Эстонии женщина-премьер Кая Каллас. В правительстве семь женщин и восемь мужчин. Каково их образование, материальное положение и обязательства, читайте подробнее в обзоре Postimees.

"Купили эту квартиру за 500 евро": мать и сын живут в нечеловеческих условиях

В одном из многоквартирных домов в деревне Тали Пярнуского уезда пожилая мать с двадцатилетним сыном живут в совершенно ужасных условиях - в промерзшей квартире без отопления, воды и электричества, с заплесневевшими стенами и потолком, рассказывает в своем очередном выпуске программа Kuuuurija.

Таллиннский уборщик снега: в принципе, мы не успеваем его убирать

На выходных в Таллинне и его окрестностях снегопад усилился настолько, что возникли трудности с уборкой снега даже на основных магистралях. Postimees вместе со снегоуборщиком Юлларом Пярнасте прокатился по его обычному маршруту. По словам Пярнасте, в последние дни снега выпало столько, что, даже работая по 12 часов, держать дороги чистыми работники не успевают. Читать далее...

Кремль: мы надеемся, что дело Навального не повлияет на отношения ЕС и Россией

Президент РФ Владимир Путин не следит за судебным заседанием в отношении оппозиционера Алексея Навального, которое проходит во вторник, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читать далее...

"Что я должен был сделать еще?" Выступление Навального в суде - стенограмма

Политик Алексей Навальный выступил на выездном заседании Симоновского суда Москвы, который решал вопрос о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Би-би-си приводит стенограмму его речи. Читать далее...

Вакцинация: если я онкобольной

Онколог и ведущий врач Ида-Таллиннской центральной больницы Тийна Тууль рассказывает, когда и почему онкобольным следует вакцинироваться от коронавируса. Читать далее...