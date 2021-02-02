Картина дня: чем владеют новые министры, борьба с лжеработниками банка и суд над Навальным
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4592 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 467, то 10,1% от общего количества. Читать далее...
В специальной телепрограмме Postimees «Minister risttules» («Министр под перекрестным огнем») в студии была новоиспеченная министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ), которой предстоит руководить образовательной средой, пострадавшей от коронавируса. Читать далее...
В Нарве с 8 января примерно на 13% подорожало отопление - цена мегаватт-часа выросла с 35,33 евро до 39,89. Тариф даже после увеличения остался самым низким в Эстонии, но в нынешней экономической ситуации и в холодную погоду рост цены для многих будет болезненным. В пятницу мэр Нарвы встречалось с руководством Eesti Energia, чтобы обсудить, что будет с ценами в дальнейшем. Читать далее...
Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля рассматривает дело Алексея Навального, который ранее был заключен под арест в СИЗО «Матросская тишина» до 15 февраля. Прокуратура просит заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Основанием для ареста Навального стало уклонение от отбывания наказания. Читать далее...
Мошенники продолжают раздевать жителей Эстонии, названивая им на телефоны, представляясь работниками Swedbank и выуживая личные данные с PIN-кодами. Читать далее...
Коалицию Партии реформ и Центристской партии, принесшую присягу на этой неделе, возглавляет первая в Эстонии женщина-премьер Кая Каллас. В правительстве семь женщин и восемь мужчин. Каково их образование, материальное положение и обязательства, читайте подробнее в обзоре Postimees.
В одном из многоквартирных домов в деревне Тали Пярнуского уезда пожилая мать с двадцатилетним сыном живут в совершенно ужасных условиях - в промерзшей квартире без отопления, воды и электричества, с заплесневевшими стенами и потолком, рассказывает в своем очередном выпуске программа Kuuuurija.
На выходных в Таллинне и его окрестностях снегопад усилился настолько, что возникли трудности с уборкой снега даже на основных магистралях. Postimees вместе со снегоуборщиком Юлларом Пярнасте прокатился по его обычному маршруту. По словам Пярнасте, в последние дни снега выпало столько, что, даже работая по 12 часов, держать дороги чистыми работники не успевают. Читать далее...
Президент РФ Владимир Путин не следит за судебным заседанием в отношении оппозиционера Алексея Навального, которое проходит во вторник, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читать далее...
Политик Алексей Навальный выступил на выездном заседании Симоновского суда Москвы, который решал вопрос о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Би-би-си приводит стенограмму его речи. Читать далее...
Онколог и ведущий врач Ида-Таллиннской центральной больницы Тийна Тууль рассказывает, когда и почему онкобольным следует вакцинироваться от коронавируса. Читать далее...
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!