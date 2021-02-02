Картина дня: приговор Навальному, чем владеют новые министры и застрявшая в снегу пенсионерка
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 февраля.
Симоновский суд Москвы во вторник, 2 февраля, заменил известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок наказания на реальный. Он проведет в колонии общего режима 2 года 8 месяцев. Судья Наталья Репникова признала политика виновным в нарушении обязательств по условному наказанию, наложенному на него по делу косметической компании "Ив Роше". Суд удовлетворил представление Федеральной службы исполнения наказаний о назначении Навальному 3,5 года лишения свободы в колонии, однако учел время, которое политик провел под домашним арестом. Читать далее...
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, которого сейчас судят в Мосгорсуде, выступил на заседании с последним словом, в котором заявил, что президентом России Владимиром Путиным движет обида, и в историю он войдет как отравитель. Читать далее...
Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля рассматривает дело Алексея Навального, который ранее был заключен под арест в СИЗО «Матросская тишина» до 15 февраля. Прокуратура просит заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Основанием для ареста Навального стало уклонение от отбывания наказания. Читать далее...
Создатели передачи Reporter заметили попавшую в беду пенсионерку, сидевшую на краю тротуара рядом с Ида-Таллиннской центральной больницей, которая из-за обилия снега на тротуаре не могла дойти к врачу. «На самом деле эта госпожа должна бы ездить на такси», — предложил в качестве решения отвечающий за содержание дорог вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. Читать далее...
Коалицию Партии реформ и Центристской партии, принесшую присягу на этой неделе, возглавляет первая в Эстонии женщина-премьер Кая Каллас. В правительстве семь женщин и восемь мужчин. Каково их образование, материальное положение и обязательства, читайте подробнее в обзоре Postimees.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4592 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 467, то 10,1% от общего количества. Читать далее...
В специальной телепрограмме Postimees «Minister risttules» («Министр под перекрестным огнем») в студии была новоиспеченная министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ), которой предстоит руководить образовательной средой, пострадавшей от коронавируса. Читать далее...
В Нарве с 8 января примерно на 13% подорожало отопление - цена мегаватт-часа выросла с 35,33 евро до 39,89. Тариф даже после увеличения остался самым низким в Эстонии, но в нынешней экономической ситуации и в холодную погоду рост цены для многих будет болезненным. В пятницу мэр Нарвы встречалось с руководством Eesti Energia, чтобы обсудить, что будет с ценами в дальнейшем. Читать далее...
Реально ли в условиях падения грузоперевозок восстановить госконцерн Eesti Raudtee, объединив разрозненные фирмы с целью снижения расходов? Запустят ли экспресс до Петербурга после открытия границ? Смотрите в записи...
Мошенники продолжают раздевать жителей Эстонии, названивая им на телефоны, представляясь работниками Swedbank и выуживая личные данные с PIN-кодами. Читать далее...
В одном из многоквартирных домов в деревне Тали Пярнуского уезда пожилая мать с двадцатилетним сыном живут в совершенно ужасных условиях - в промерзшей квартире без отопления, воды и электричества, с заплесневевшими стенами и потолком, рассказывает в своем очередном выпуске программа Kuuuurija.
На выходных в Таллинне и его окрестностях снегопад усилился настолько, что возникли трудности с уборкой снега даже на основных магистралях. Postimees вместе со снегоуборщиком Юлларом Пярнасте прокатился по его обычному маршруту. По словам Пярнасте, в последние дни снега выпало столько, что, даже работая по 12 часов, держать дороги чистыми работники не успевают. Читать далее...
Президент РФ Владимир Путин не следит за судебным заседанием в отношении оппозиционера Алексея Навального, которое проходит во вторник, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читать далее...
Политик Алексей Навальный выступил на выездном заседании Симоновского суда Москвы, который решал вопрос о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Би-би-си приводит стенограмму его речи. Читать далее...
Онколог и ведущий врач Ида-Таллиннской центральной больницы Тийна Тууль рассказывает, когда и почему онкобольным следует вакцинироваться от коронавируса. Читать далее...
Правительство Эстонии поддержало предложение министра здоровья и труда Танеля Кийка закупить вакцину от коронавируса, которую произвели компании Novavax и Valneva. Также были одобрены дополнительные закупки вакцины Pfizer/BioNTech. Читать далее...
В Латвии выявлен первый случай заболевания Covid-19 у кота. Кроме того, у нескольких котов были обнаружены антитела. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил главный инфектолог министерства здравоохранения Уга Думпис на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам. Читать далее...
Согласно изначальным расчетам, в ампуле с вакциной от коронавируса производства Pfizer и BioNTech содержится пять доз. Однако оказалось, что если нет специальной иглы, не исключено, что останется одна лишняя доза. Что делают больницы, если в ампуле загадочным образом осталась еще одна - шестая доза вакцины? Читать далее...
В направленном в Департамент полиции и погранохраны, Полицию безопасности и прокуратуру письме глава спецкомиссии Рийгикогу по наддзору за учреждениями безопасности Керт Кинго (EKRE) интересуется, какие действия предприняли правоохранительные органы, чтобы выяснить обстоятельства случаев вакцинации высокопоставленных госчиновников. Читать далее...
Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) потребовала от вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева объяснений в связи с образовавшимся у него во время выборов в Европарламент долгом в размере около 9000 евро. Читать далее...
Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V", разработанной исследовательским Центром имени Гамалеи. Эффективность вакцины составила 91,6%, в том числе для людей старше 60 лет. Вот главные выводы ученых. Читать далее...
Новый глава Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн заявил в интервью радио Kuku, что надо спешить с увеличением скоростей на железной дороге, потому что это нужно успеть сделать до электрификации. Читать далее...
Союз юристов Эстонии осуждает травлю профессора Ирьи Лутсар, которую инициировал в соцсетях Андрей Вестеринен. Они отмечают, что подобное поведение не подобает юристу. Читать далее...