Картина дня: приговор Навальному, чем владеют новые министры и застрявшая в снегу пенсионерка

Суд отправил Навального в колонию по делу "Ив Роше"

Симоновский суд Москвы во вторник, 2 февраля, заменил известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок наказания на реальный. Он проведет в колонии общего режима 2 года 8 месяцев. Судья Наталья Репникова признала политика виновным в нарушении обязательств по условному наказанию, наложенному на него по делу косметической компании "Ив Роше". Суд удовлетворил представление Федеральной службы исполнения наказаний о назначении Навальному 3,5 года лишения свободы в колонии, однако учел время, которое политик провел под домашним арестом. Читать далее...

Навальный в суде: Путин войдет в историю как отравитель трусов

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, которого сейчас судят в Мосгорсуде, выступил на заседании с последним словом, в котором заявил, что президентом России Владимиром Путиным движет обида, и в историю он войдет как отравитель. Читать далее...

В Мосгорсуде рассматривают дело Навального

Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля рассматривает дело Алексея Навального, который ранее был заключен под арест в СИЗО «Матросская тишина» до 15 февраля. Прокуратура просит заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Основанием для ареста Навального стало уклонение от отбывания наказания. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Вице-мэр — о пенсионерке, попавшей в снежную ловушку: эта госпожа должна бы ездить на такси

Создатели передачи Reporter заметили попавшую в беду пенсионерку, сидевшую на краю тротуара рядом с Ида-Таллиннской центральной больницей, которая из-за обилия снега на тротуаре не могла дойти к врачу. «На самом деле эта госпожа должна бы ездить на такси», — предложил в качестве решения отвечающий за содержание дорог вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. Читать далее...

Обзор 〉 Кто наши новые министры и чем они владеют?

Коалицию Партии реформ и Центристской партии, принесшую присягу на этой неделе, возглавляет первая в Эстонии женщина-премьер Кая Каллас. В правительстве семь женщин и восемь мужчин. Каково их образование, материальное положение и обязательства, читайте подробнее в обзоре Postimees.

За сутки в Эстонии выявлено 467 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4592 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 467, то 10,1% от общего количества. Читать далее...

Министр Керсна: русскоязычные родители годами проводят реформу, на которую у страны не хватало смелости

В специальной телепрограмме Postimees «Minister risttules» («Министр под перекрестным огнем») в студии была новоиспеченная министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ), которой предстоит руководить образовательной средой, пострадавшей от коронавируса. Читать далее...

В Нарве заметно подорожало отопление: что будет с ценой дальше?