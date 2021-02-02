Фото ⟩ Более 400 призывников пополнили Силы обороны

Вируский пехотный батальон принял пополнение в лице 130 военнослужащих срочной службы. Призывники получат подготовку водителей и сержантов-инструкторов, после чего их распределят по подразделениям Первой пехотной бригады.

«Это важнейший призыв, поскольку от уровня выучки и энергичности этих солдат будет зависит качество подготовки новобранцев летнего и осеннего призывов», – сказал командующий Вируским пехотным батальоном подполковник Тарво Луга.

Поэтому процесс подготовки зимнего призыва несколько отличается от обучения других призывников, добавил он: «Вдобавок к получению базовых навыков управления войсками они пройдут углубленный курс преподавания, благодаря чему в будущем смогут помогать товарищам лучше усваивать новый материал».

Военная полиция Караульного батальона приняла около 130 новобранцев, примерно 30 призывников пополнили военно-морские силы. Службу во Второй пехотной бригаде начали более 40 солдат, в Батальоне логистики тыловой службы – около 30. Более 40 призывников пополнили Командование сил киберобороны, впервые их подготовка будет происходить в Эмари.