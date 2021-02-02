В Нарве заметно подорожало отопление: что будет с ценой дальше?

Тепло производили с убытком

В пятницу Катри Райк встретилась с председателем правления Eesti Energia Вяйно Калдоя, членом правления Хандо Суттером и главой Enefit Андресом Вайнола. Главной темой встречи было будущее сланцевой промышленности и цены на тепло в Нарве. После этого мэр ездила с ознакомительным визитом на Балтийскую электростанцию, которая и отапливает город. Станция входит в состав концерна Eesti Energia, как и предприятие Narva Soojusvõrk, которое занимается подачей тепла в дома.

“Конечно, любой рост цены это всегда не то событие, которого ждут, и мы со своей стороны прикладываем усилия, чтобы обеспечить жителей Нарвы тепловой энергией по конкурентоспособной и стабильной цене”, - прокомментировал рост цены руководитель Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк.

По словам Катри Райк, решение о нынешнем повышении цены Департамент конкуренции принял еще пару лет назад. Поскольку продавцы тепловой энергии - монополисты, их цены регулирует государство. Павел Рушелюк уточняет, что в феврале 2019 года энергетики просили разрешить им повысить цену из-за того, что производство тепла стало дороже, и только к декабрю 2020-го разрешение было получено.

“Сначала после предоставления необходимых данных со стороны Департамента конкуренции была заказана экспертная оценка для сравнения применения новой методики распределения топлива при совместной выработке тепла и электроэнергии, затем было множество запросов для предоставления соответствующих обоснований, - рассказал Павел Рушелюк. - А в течение всего этого времени уровень тарифа был ниже фактических затрат, что приводило к убыточности производства теплоэнергии”.

По его словам, сейчас квоты на выброс углекислого газа стоят 33 евро за тонну, а в старом тарифе учтена цена 5 евро за тонну.

Тепло для Нарвы вырабатывает один энергоблок Балтийской электростанции, который использует в качестве топлива сланец и 10-20% древесной щепы. Поскольку древесные отходы не учитываются при подсчете выбросов СО2, их использование позволяет сделать тепло дешевле.

Как собираются экономить?

По словам мэра Нарвы Катри Райк, город продолжает переговоры с Eesti Energia о том, как не допустить роста цен в будущем, особенно, учитывая, что на кошельки горожан влияют коронакризис, социальные проблемы, растущая безработица.

“Вопрос в том, что сделать, чтобы цена не стала еще больше, учитывая все вызовы, которые у нас сейчас есть”, - сказала Катри Райк.

Она также отметила, что до сих пор в Нарве не занимались всерьез утеплением домов, а кое-где зимой можно видеть зеленую траву над теплотрассами. Причины в том, что цены на тепло в Нарве - самые низкие в Эстонии, а утепление - это достаточно большие инвестиции. С другой стороны, квартиры в Нарве тоже стоят дешевле, чем в более крупных городах, а потому КТ зачастую просто не могут получить кредит на утепление дома. По словам мэра, здесь требуется помощь города.

“Здесь много открытых вопросов, но все их нужно рассматривать как один вопрос - цена на тепло с электростанции плюс утепление зданий”, - сказала Катри Райк.