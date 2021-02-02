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Калле Лаанет
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  • Член совета больницы рекламирует лекарство от COVID-19, которое может угрожать здоровью
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Член совета больницы рекламирует лекарство от COVID-19, которое может угрожать здоровью

SA Pärnu Haigla nõukokku kuuluv linnavolikogu aseesimees ja loodus- ja alternatiivteraapiaga tegelev Helle Kullerkupp soovitab sotsiaalmeedias COVID-19 raviks retseptiravimit. ФОТО: Mailiis Ollino

Региональный руководитель EKRE по Пярнускому уезду Хелле Куллеркупп, входящая в совет Фонда Пярнуской больницы, пропагандирует на своей странице в соцсетях использование препарата для лечения аутоиммунных заболеваний Plaquenil, который, по ее словам, эффективен в лечении COVID-19 из-за его эффекта предотвращения тромбообразования, пишет Pärnu Postimees. 

Специалистов такой подход заставляет лишь глубоко вздыхать и качать головой, так как необдуманный  прием рецептурного лекарства может привести к проблемам со здоровьем. 

«PLAQUENIL. Активные вещества: гидроксихлорохин. Доступен как лекарство в Эстонии, мы надеемся, что его будут использовать и для больных. Это лекарство, предотвращающее образование тромбов. Профессор не рекомендует ничего особенного; профилактика тромбоза, цинк для иммунной системы и профилактика бактериального воспаления антибиотиками», - поделилась в Фейсбуке Куллеркупп опубликованной неделей ранее на консервативном портале Objektiiv.ee статьей "Ученый-медик: гидроксихлорохин является эффективным лекарством от COVID-19Ю, и утверждать иное опасно".

В этой статье, опираясь на заявления Харви Риша, эпидемиолога Йельского университета в США, автор описывает комбинацию гидроксихлорохина, цинка и антибиотика простого типа как эффективный курс лечения COVID-19.

Но если Objektiiv писал, что, по словам Риша, использование этих препаратов для лечения китайского вируса безопасно, председатель правления Эстонской палаты фармацевтов Карин Аламаа-Аас придерживается совершенно другого мнения.

По словам Аламаа-Аас, необдуманный прием сильнодействующего лекарства, отпускаемого по рецепту, может нанести вред здоровью.

«Это лекарство, отпускаемое по рецепту, которое нельзя принимать без назначения врача. Гидроксихлорохин на самом деле имеет довольно много побочных эффектов и совместных воздействий. Это означает, что при назначении лекарства пациенту врач принимает во внимание сопутствующие заболевания и лекарства, которые уже были использованы», - объяснила Аламаа-Аас. 

"Одна простая истина, которую объясняют всем фармацевтам, как только они начинают учебы: все лекарства ядовиты при неправильном применении. Вы можете самостоятельно лечить себя лекарствами, которые продаются без рецепта в аптеке, но и тогда следует проконсультироваться с аптекарем". 

Согласно листку-вкладышу, список побочных эффектов Plaquenil, или гидроксихлорохина, обширен: возможны расстройства кровеносной, лимфатической, иммунной систем, метаболические и пищевые расстройства, расстройства психической и нервной системы, экстрапирамидные расстройства, такие как аномальные спазмы, непроизвольные движения и дрожь, повреждения зрения и слуха, желудочно-кишечные, печеночные и желчные расстройства, повреждения кожи и тканей, а также скелетно-мышечной и соединительной ткани.

Хлорохин и гидроксихлорохин - это лекарства, используемые для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и волчанка, они уменьшают воспаление, а также используются для профилактики малярии.

«Профилактический эффект образовния тромбов у этого лекарства не описан», - сказала председатель правления палаты провизоров.

Аламаа-Аас объяснил, что гидроксихлорохин продемонстрировал противовирусную активность в экспериментах in vitro, но это не было подтверждено клиническими испытаниями.

«Это изучается и обязательно будет изучаться дальше. Например, в конце прошлого года были опубликованы данные проведенного в Соединенном Королевстве исследования, где изучали снижение смертности пациентов с ревматоидным артритом, которые уже принимали гидроксихлорохин. Исследование не показало, что смертность от COVID-19 у потребителей гидроксихлорохина отличалась от смертности людей, не получавших гидроксихлорохин. Считается, что гидроксихлорохин не следует использовать для лечения COVID-19 за пределами исследовательских групп», - прокомментировала Аламаа-Аас.

По словам фармацевта, врачи всегда взвешивают пользу и вред при назначении комплексного препарата. «Это не редкость, когда у лекарства появляются дополнительные показания во время использования, но эффект должен быть доказан и изучен, - отметила Аламаа-Аас. - Если есть лекарство, спасающее жизни, оно будет использовано. Никто не должен в этом сомневаться». 

По словам Куллеркупп, в ее рекомендации нет ничего сенсационного, и Plaquenil используется в лечении коронавируса. 

"Если ученые всего мира говорят, что это полезно для профилактики, значит так и есть. Лекарство доступно в Эстонии, не нужно изобретать велосипед», - сказала Куллеркупп.

"Я не публикую вещи, которые вызывают сомнения. Ставлю те, где есть обращения научного совета или врачей. Я также читаю мировые новости, не только эстонские».

По словам Куллеркупп, Plaquenil используется сердечниками как разжижитель крови.

"Было предложение ученых, что Plaquenil можно использовать для предотвращения образования тромбов. В случае коронавируса одним из осложнений являются микротромбы в легких: человек умирает или не получает кислород из-за образования микротромбов, и этот врач рекомендует активно использовать Plaquenil», - объяснила член совета больницы.

По словам Куллеркупп, она не консультировалась ни с одним врачом по поводу обоснованности своей рекомендации, а в утверждения о том, что Plaquenil не используется в Эстонии для профилактики тромбов при лечении коронавируса, она не верит.

"Если фармацевты так утверждают, значит это просто ложь. Plaquenil разжижает кровь и предотвращает образование тромбов. Широко используется в Эстонии. Это не запрещенный препарат или псевдотема. На мой взгляд, это очень практичное предложение ученого», - осталась Куллеркупп верна своей рекомендации.

Поскольку пост Куллеркупп, которая является членом совета больницы, не касается деятельности медицинского учреждения, она, по оценке председателя совета больницы Ромека Косенкраниуса, свободнав своих заявлениях.

«Я не являюсь сотрудником Лекарственного департамента и не могу оценить действие каких-либо лекарств. В случае с членами совета больницы, я концентрируюсь на тех вопросах, которые касаются больницы. Вся внебольничная деятельность, бизнес и общественная деятельность является делом самих членов совета больницы», - сказал Косенкраниус. 

По мнению председателя совета больницы, нет необходимости регулировать деятельность членов органа управления вне больницы.

«Если используются ресурсы Пярнуской больницы или член совета больницы использует свое положение для продвижения своей деятельности или получения личной выгоды, тогда совет больницы вмешается и выскажет свое мнение, но если это будет деятельность вне больницы, я не буду давать никаких оценок. Пока это не влияет на работу больницы, такую деятельность пусть оценивают другие ведомства», - отметил Косенкраниус. 

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