Член совета больницы рекламирует лекарство от COVID-19, которое может угрожать здоровью

По словам фармацевта, врачи всегда взвешивают пользу и вред при назначении комплексного препарата. «Это не редкость, когда у лекарства появляются дополнительные показания во время использования, но эффект должен быть доказан и изучен, - отметила Аламаа-Аас. - Если есть лекарство, спасающее жизни, оно будет использовано. Никто не должен в этом сомневаться».

По словам Куллеркупп, в ее рекомендации нет ничего сенсационного, и Plaquenil используется в лечении коронавируса.

"Если ученые всего мира говорят, что это полезно для профилактики, значит так и есть. Лекарство доступно в Эстонии, не нужно изобретать велосипед», - сказала Куллеркупп.

"Я не публикую вещи, которые вызывают сомнения. Ставлю те, где есть обращения научного совета или врачей. Я также читаю мировые новости, не только эстонские».

По словам Куллеркупп, Plaquenil используется сердечниками как разжижитель крови.

"Было предложение ученых, что Plaquenil можно использовать для предотвращения образования тромбов. В случае коронавируса одним из осложнений являются микротромбы в легких: человек умирает или не получает кислород из-за образования микротромбов, и этот врач рекомендует активно использовать Plaquenil», - объяснила член совета больницы.

По словам Куллеркупп, она не консультировалась ни с одним врачом по поводу обоснованности своей рекомендации, а в утверждения о том, что Plaquenil не используется в Эстонии для профилактики тромбов при лечении коронавируса, она не верит.

"Если фармацевты так утверждают, значит это просто ложь. Plaquenil разжижает кровь и предотвращает образование тромбов. Широко используется в Эстонии. Это не запрещенный препарат или псевдотема. На мой взгляд, это очень практичное предложение ученого», - осталась Куллеркупп верна своей рекомендации.

Поскольку пост Куллеркупп, которая является членом совета больницы, не касается деятельности медицинского учреждения, она, по оценке председателя совета больницы Ромека Косенкраниуса, свободнав своих заявлениях.

«Я не являюсь сотрудником Лекарственного департамента и не могу оценить действие каких-либо лекарств. В случае с членами совета больницы, я концентрируюсь на тех вопросах, которые касаются больницы. Вся внебольничная деятельность, бизнес и общественная деятельность является делом самих членов совета больницы», - сказал Косенкраниус.

По мнению председателя совета больницы, нет необходимости регулировать деятельность членов органа управления вне больницы.