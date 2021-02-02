Член совета больницы рекламирует лекарство от COVID-19, которое может угрожать здоровью

Специалистов такой подход заставляет лишь глубоко вздыхать и качать головой, так как необдуманный прием рецептурного лекарства может привести к проблемам со здоровьем.
«PLAQUENIL. Активные вещества: гидроксихлорохин. Доступен как лекарство в Эстонии, мы надеемся, что его будут использовать и для больных. Это лекарство, предотвращающее образование тромбов. Профессор не рекомендует ничего особенного; профилактика тромбоза, цинк для иммунной системы и профилактика бактериального воспаления антибиотиками», - поделилась в Фейсбуке Куллеркупп опубликованной неделей ранее на консервативном портале Objektiiv.ee статьей "Ученый-медик: гидроксихлорохин является эффективным лекарством от COVID-19Ю, и утверждать иное опасно".
В этой статье, опираясь на заявления Харви Риша, эпидемиолога Йельского университета в США, автор описывает комбинацию гидроксихлорохина, цинка и антибиотика простого типа как эффективный курс лечения COVID-19.
Но если Objektiiv писал, что, по словам Риша, использование этих препаратов для лечения китайского вируса безопасно, председатель правления Эстонской палаты фармацевтов Карин Аламаа-Аас придерживается совершенно другого мнения.
По словам Аламаа-Аас, необдуманный прием сильнодействующего лекарства, отпускаемого по рецепту, может нанести вред здоровью.
«Это лекарство, отпускаемое по рецепту, которое нельзя принимать без назначения врача. Гидроксихлорохин на самом деле имеет довольно много побочных эффектов и совместных воздействий. Это означает, что при назначении лекарства пациенту врач принимает во внимание сопутствующие заболевания и лекарства, которые уже были использованы», - объяснила Аламаа-Аас.
"Одна простая истина, которую объясняют всем фармацевтам, как только они начинают учебы: все лекарства ядовиты при неправильном применении. Вы можете самостоятельно лечить себя лекарствами, которые продаются без рецепта в аптеке, но и тогда следует проконсультироваться с аптекарем".
Согласно листку-вкладышу, список побочных эффектов Plaquenil, или гидроксихлорохина, обширен: возможны расстройства кровеносной, лимфатической, иммунной систем, метаболические и пищевые расстройства, расстройства психической и нервной системы, экстрапирамидные расстройства, такие как аномальные спазмы, непроизвольные движения и дрожь, повреждения зрения и слуха, желудочно-кишечные, печеночные и желчные расстройства, повреждения кожи и тканей, а также скелетно-мышечной и соединительной ткани.
Хлорохин и гидроксихлорохин - это лекарства, используемые для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и волчанка, они уменьшают воспаление, а также используются для профилактики малярии.
«Профилактический эффект образовния тромбов у этого лекарства не описан», - сказала председатель правления палаты провизоров.
Аламаа-Аас объяснил, что гидроксихлорохин продемонстрировал противовирусную активность в экспериментах in vitro, но это не было подтверждено клиническими испытаниями.
«Это изучается и обязательно будет изучаться дальше. Например, в конце прошлого года были опубликованы данные проведенного в Соединенном Королевстве исследования, где изучали снижение смертности пациентов с ревматоидным артритом, которые уже принимали гидроксихлорохин. Исследование не показало, что смертность от COVID-19 у потребителей гидроксихлорохина отличалась от смертности людей, не получавших гидроксихлорохин. Считается, что гидроксихлорохин не следует использовать для лечения COVID-19 за пределами исследовательских групп», - прокомментировала Аламаа-Аас.