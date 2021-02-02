Полицейские нашли пропавшую в Таллинне 17-летнюю девушку
Полицейские проверили адреса, где 17-летняя Яаника могла находиться, и нашли ее. С ней все в порядке, ее доставят домой.
Полицейские проверили адреса, где 17-летняя Яаника могла находиться, и нашли ее. С ней все в порядке, ее доставят домой.
Напомним, что полиция просила помощи в поиске пропавшей вчера в Таллинне 17-летней Яаники, которая в понедельник, 1 февраля, утром ушла в школу, но домой не вернулась.
1 февраля Яаника, проживающая в районе Клоостриметса, отправилась в расположенную в Мустамяэ школу, которую покинула после полудня, до окончания уроков. Последний раз близкие смогли связаться с ней до 14:00, когда Яаника сказала, что направляется домой. Но этого не произошло, мобильный телефон девушки отключен. Ночью обеспокоенные родственники сообщили в полицию о ее исчезновении.