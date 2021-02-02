Полиция продолжает поиски пропавшей в Таллинне 17-летней девушки
Полиция просит помощи в поиске пропавшей вчера в Таллинне 17-летней Яаники, которая в понедельник, 1 февраля, утром ушла в школу, но домой не вернулась.
Полиция просит помощи в поиске пропавшей вчера в Таллинне 17-летней Яаники, которая в понедельник, 1 февраля, утром ушла в школу, но домой не вернулась.
1 февраля Яаника, проживающая в районе Клоостриметса, отправилась в расположенную в Мустамяэ школу, которую покинула после полудня, до окончания уроков. Последний раз близкие смогли связаться с ней до 14:00, когда Яаника сказала, что направляется домой. Но этого не произошло, мобильный телефон девушки отключен. Ночью обеспокоенные родственники сообщили в полицию о ее исчезновении. Полицейские поговорили со знакомыми Яаники, но, к сожалению, установить ее местонахождение пока не удалось.
На Яанике было черное пальто с капюшоном, ярко-розовая шапка Adidas, черные брюки Nike и черные кроссовки Adidas с розовыми деталями. С собой у нее может быть пластиковый пакет. Рост пропавшей составляет 165 см, у нее крепкое телосложение и длинные волосы с челкой.
Полиция проверяет сейчас информацию о том, что она могла поехать на поезде в Тапа и находиться там 1 или 2 февраля. С собой у девушки матерчатая сумка черного цвета с надписью "Tarbijakaitse".
Полицейские продолжают поиски. Полиция просит всех, кто видел сегодня или вчера Яанику, или знает, где она находится, звонить по номеру 112 или писать по адресу электронной почты kaire.arukaevu@politsei.ee.