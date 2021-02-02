В Таллинне пропала 17-летняя девушка

1 февраля Яаника, проживающая в районе Клоостриметса, отправилась в расположенную в Мустамяэ школу, которую покинула после полудня, до окончания уроков. Последний раз близкие смогли связаться с ней до 14:00, когда Яаника сказала, что направляется домой. Но этого не произошло, мобильный телефон девушки отключен. Ночью обеспокоенные родственники сообщили в полицию о ее исчезновении. Полицейские поговорили со знакомыми Яаники, но, к сожалению, установить ее местонахождение пока не удалось.

На Яанике было черное пальто с капюшоном, ярко-розовая шапка Adidas, черные брюки Nike и черные кроссовки Adidas с розовыми деталями. С собой у нее может быть пластиковый пакет. Рост пропавшей составляет 165 см, у нее крепкое телосложение и длинные волосы с челкой.

Яаника может находиться в Пайде или в Тарту.