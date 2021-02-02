Экономист: уверенность в производственном секторе растет, но выход из кризиса затруднен

Восстановление объемов производства обрабатывающей промышленности, которая является крупнейшей отраслью промышленного сектора, во втором полугодии прошлого года было относительно сложным, и в декабре объем производства вырос менее чем на один процент по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В прошлом году рост обрабатывающей промышленности больше всего замедлился из-за спада производства металлических изделий, строительных материалов, прицепов и автомобилей, а также мебели, а наибольший вклад в увеличение производства внесли лесная, химическая и фармацевтическая отрасли.

По данным за 11 месяцев, Эстония была среди стран – членов ЕС со средним показателем (10-е место) по падению объемов производства в обрабатывающей промышленности в прошлом году. Снижение объемов производства у соседей – в Латвии, Литве и Финляндии, было меньше, чем у нас.

Рост выручки от продаж в последние месяцы в основном поддерживается увеличением экспортного оборота

Поскольку снижение цен у производителей продукции обрабатывающей промышленности практически прекратилось (в декабре они снизились всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) выручка производственных предприятий за последние четыре месяца прошлого года выросла, в том числе в декабре – на целых 14%. Увеличение выручки от продаж продукции обрабатывающей промышленности было связано с относительно сильным ростом экспортного оборота в эти месяцы, при этом в декабре увеличились продажи и на внутренний рынок.

Хотя новые заказы в обрабатывающей промышленности сильно выросли во второй половине прошлого года, следует отметить, что осенью 2019 года они начали быстро сокращаться из-за ослабления внешнего спроса, и поэтому этот рост произошел из-за относительно низкой сравнительной базы. Рост новых заказов обусловлен экспортными заказами, в то время как заказы с внутреннего рынка сокращаются. В прошлом году заказы на внутреннем рынке увеличились только в декабре, но по этому месяцу пока рано говорить об общем улучшении местного спроса.

Ожидания относительно роста объемов производства и экспорта на ближайшие месяцы улучшаются

В то же время доверие предприятий обрабатывающей промышленности Эстонии росло быстрее, чем в других секторах экономики. В январе индекс уверенности был примерно на том же уровне, что и два года назад, что намного выше докризисного уровня. Ожидания отрасли по увеличению объемов производства и экспорта в ближайшие месяцы также превысили докризисный уровень.

В зоне евро, на которую приходится около половины экспорта товаров Эстонии, индексы деловой активности показывают ухудшение экономической ситуации, но в обрабатывающей промышленности дела идут намного лучше, чем в остальной экономике. Это связано с улучшенными экспортными возможностями. Объемы мировой торговли вышли из спада, в основном за счет Азии. Восстановление экономики в первой половине этого года, и особенно в начале этого года, будет затруднено из-за неопределённости во многих странах, а также из-за ограничений, призванных сдерживать распространения COVID-19. Ожидается, что во втором квартале или во втором полугодии экономическая активность вместе со спросом вырастет сильнее, что даст нашей обрабатывающей промышленности, зависящей от внешнего спроса, больше экспортных возможностей. Должно увеличиться и внутреннее потребление. Но это предполагает вакцинацию критической массы населения.