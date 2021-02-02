Фото: на Сааремаа продается недвижимость с собственной смотровой вышкой

В деревне Рандвере на Сааремаа продается дом постройки 2006 года, общей площадью 210,8 м2. Недвижимость с личной морской границей и смотровой вышкой выставлена на продажу за 254 500 евро. На участке площадью 13242 м2 также есть гостевой дом и сауна, мастерская и гараж, а также летняя кухня.

Дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома под тростниковой крышей расположены: гостиная с открытой кухней, спальня, банные помещения и большая солнечная терраса. На второй этаж, где находятся две спальни, ведет лестница с выходом на балкон.

Дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

Гостевой дом с баней был построен в 2010 году. В доме имеется: гостиная, туалет и душевая, предбанник и парилка, вмещающая до шести человек. На втором этаже - спальня.

Недвижимость на Сааремаа со своей смотровой вышкой. ФОТО: KV.EE

На летней кухне, построенной в 2013 году, есть камин, бойлер для горячей воды и зона отдыха на 12 человек. Вишенкой на этом торте, несомненно, является смотровая вышка, откуда открывается захватывающий вид на море и окружающую природу.

Гостевой домик на Сааремаа. ФОТО: KV.EE