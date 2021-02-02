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Майлис Репс
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  • Что делают наши больницы с "лишней" дозой коронавакцины?
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Что делают наши больницы с "лишней" дозой коронавакцины?

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Sander Ilvest

Согласно изначальным расчетам, в ампуле с вакциной от коронавируса производства Pfizer и BioNTech содержится пять доз. Однако оказалось, что если нет специальной иглы, не исключено, что останется одна лишняя доза. Что делают больницы, если в ампуле загадочным образом осталась еще одна, шестая, дозы вакцины? - задается вопросом Postimees.

В средствах массовой информации говорилсь, что, например, Северо-Эстонская региональная больница предложила такую ​​остаточную дозу канцлеру Министерства социальных дел Марике Приске. Эдвард Лаане, член правления больницы Курессааре, говорит, что они в своей больнице шестую дозу не раздавали. 

«При составлении списков прививок учитывается, что из одной ампулы можно взять шесть доз вакцины», - объяснил Лаане, что фактически остаточная доза уже учтена.

Лаане добавляет, что члены их совета не были вакцинированы, поскольку, по его словам, совет больницы - это надзорный орган, члены которого не бывают в больнице каждый день. «В настоящее время мы проводим вакцинацию медицинских и социальных работников Саареского уезда», - добавил он.

Строго по плану вакцинации

По словам врача Пярнуской больницы доктора Вейко Вахула, вакцинация в медицинском учреждении решает три задачи. «Во-первых, обеспечение безопасности пациентов, во-вторых, обеспечение безопасности работников и, в-третьих, участие в разработке новых методов лечения и профилактики для улучшения здоровья населения во всем мире», - отметил он.

По словам Вахула, Пярнуская больница также соблюдает действующий в Эстонии план вакцинации и не предлагала вакцинацию членам совета больницы. Он признает, что и сами члены больничного совета такой инициативы не проявили.

«Члены совета больницы вакцинируются на основании общего планоа вакцинации в соответствии с целевой группой, к которой они принадлежат, и, конечно, только если сами того желают», - объяснил Вахула. 

В Пярнуской больнице 30 декабря первую дозу вакцины  получила , врач инфекционного отделения Криста Яаго, и с тех пор в больнице были вакцинированы все работники передовой линии, выразившие желание,  а затем и все остальные медицинские работники и обслуживающий персонал. Вахула добавляет, что таким же образом они вакцинируют своих медсестер-практикантов, врачей-стажеров и резидентов. 

«Мы использовали все дозы вакцины в общем порядке, держа персонал больницы и принадлежащих к группам риска пациентов в так называемом резервном списке на случай, если по какой-либо причине во время вакцинации останется лишняя доза вакцины», - объяснил Вахула.

«Мы также протянули руку помощи другим нашим коллегам в Пярну, предоставив возможность вакцинации стоматологам, сотрудникам частных медицинских учреждений, сотрудникам санаториев и домов престарелых». 

Почти всегда получается шесть доз 

Вахула объясняет, что вакцину Pfizer/BioNTech они хранили, размораживали, разбавляли и распространяли в своей больничной аптеке. «По нашему опыту, при использовании шприцев с удлиненными поршнями и игл с очень малой остаточной емкостью шесть доз не выходят из одной ампулы менее чем в одном проценте случаев». 

По состоянию на начало последней недели января в Пярнуской больнице прошли вакцинацию 845 из 1461 работника, 310 из которых уже получили вторую дозу. 

«Это означает, что удельный вес вакцинированных составляет у нас 63 процента. В настоящее время насчитывается 312 отказников и 205 колеблющихся», - сказал Вахула, подчеркнув, что при оценке этих данных необходимо учитывать, что 128 сотрудников работают одновременно и на других работодателей и могли быть вакцинированы там.

В мире широко распространено мнение, что для обеспечения безопасности пациентов следует вакцинировать 80 процентов стационарного персонала медучреждений. Конечно, даже теоретически не ставится цель в 100%, потому что не все работники подвергаются риску заражения или потенциально опасны для пациентов.

Пярнуская больница также провела два опроса среди сотрудников, чтобы выяснить необходимое количество вакцины и подготовить план вакцинации. Хотя тех, кто отказался от вакцинации, не спрашивали напрямую о причине, ранее основной причиной называли, скорее, осторожность и желание не торопиться с решением.

"По слухам, и у нас есть сотрудники, которые ждут других вакцин, в том числе произведенных в России, но это всего лишь слухи, и было бы невежливо спекулировать на этом», - сказал Вахула.

По его словам, из 82 пациентов в отделении сестринского ухода их больницы 57 пациентов согласились на вакцинацию, в том числе 13 из 20 пациентов в доме по уходу.

«Наша цель - помочь пожилым людям в доме призрения Пярнуской больницы как можно скорее вырваться из ставшей уже слишком долгой социальной изоляции», - пояснил Вахула. 

В списке вакцинированных нет членов совета

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Директор службы инфекционного контроля Клиники Тартуского университета доктор Матти Майметс рассказал,что вакцинация проводится в соответствии с графиком, на основании которого в аптеке клиники подготавливаются дозы вакцины.

«Важно, чтобы сотрудники были вакцинированы к назначенному для них времени, поэтому не имеет значения, останется ли лишней первая или шестая доза. Потери вакцины сокращаются за счет одновременной вакцинации большого числа людей. В клинике вакцинируется 100–400 человек в день, поэтому так называемых лишнихдоз мало», - отметил Майметс. 

По его словам, плановая вакцинация в поликлинике проходит успешно. Даже если случается так, что кто-то из сотрудников не придет на вакцинацию в назначенное время, тут же приглашают следующего человека. 

«Персонал клиники знает, что в случае необходимости их попросят быстро отреагировать и подготовиться к вакцинации», - сказал Майметс. 

К понедельнику более 3300 работников клиники были вакцинированы первой дозой. На прошлой неделе второй дозой были вакцинированы 2 100 работников, еще 1000 будут вакцинированы на этой неделе. В Паралелльно продолжится вакцинирование первыми дозами.

«У нас нет информации о вакцинации членов совета клиники, потому что в нашем списке вакцинированных нет членов совета», - отметил Майметс.

Использование остаточной дозы - под ответственность вакцинирующего

По словам пресс-секретаря Ида-Вируской центральной больницы  Анны Медведевой, в больнице были ситуации, когда оставались некоторые дозы вакцины. «Дозы предлагаются коллегам, которые находятся в списке ожидания вакцины», - объяснила она судьбу остаточной дозы.

«Ида-Вируская центральная больница не проводила вакцинацию членов наблюдательного совета. В состав совета больницы входят сотрудники Кохтла-Ярвеской горууправы и Клиники Тартуского университета, о вакцинации которых у больницы данных нет», - отметила Медведева. 

Советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер объяснила Postimees, что, хотя в соответствии с официальным сводным описанием характеристик продукта, вакцина Pfizer/BioNTech изначально была упакована в ампулы с пятью дозами, уже в первый же день вакцинации выяснилось, что при очень точной дозировке можно, используя определенные иглы и шприцы, получить из ампулы и шестую дозу.

«Таким образом, вакцинирующим была предоставлена ​​информация о том, что хотя официально во флаконе пять доз, если из одной ампулы удается получить дополнительную шестую дозу, ее можно использовать», - добавила Сыбер.

Использование шестой дозы было разрешено под ответственность вакцинирующего. «В течение этого периода мы официально считали пять доз на ампулу, согласно сводным характеристикам продукта», - объяснила она. 

8 января Европейское агентство по лекарственным средствам также выпустило письмо с официальным уведомлением о шестой дозе, внеся поправки в краткое описание характеристик продукта. 

«С того момента, как в ампуле вакцины Pfizer/BioNTech официально находится шесть доз, мы также передаем эту инструкцию вакцинирующим. С позапрошлой недели компания Pfizer отправляет нам вакцину в шести дозах», - отметила Сыбер.

Растворенную вакцину следует использовать в течение шести часов. «Вакцинирующим было дано указание организовать вакцинацию таким образом, чтобы потери вакцины были сведены к минимуму», - подчеркнула она.

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