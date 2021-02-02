Что делают наши больницы с "лишней" дозой коронавакцины?

В мире широко распространено мнение, что для обеспечения безопасности пациентов следует вакцинировать 80 процентов стационарного персонала медучреждений. Конечно, даже теоретически не ставится цель в 100%, потому что не все работники подвергаются риску заражения или потенциально опасны для пациентов.

Пярнуская больница также провела два опроса среди сотрудников, чтобы выяснить необходимое количество вакцины и подготовить план вакцинации. Хотя тех, кто отказался от вакцинации, не спрашивали напрямую о причине, ранее основной причиной называли, скорее, осторожность и желание не торопиться с решением.

"По слухам, и у нас есть сотрудники, которые ждут других вакцин, в том числе произведенных в России, но это всего лишь слухи, и было бы невежливо спекулировать на этом», - сказал Вахула.

По его словам, из 82 пациентов в отделении сестринского ухода их больницы 57 пациентов согласились на вакцинацию, в том числе 13 из 20 пациентов в доме по уходу.

«Наша цель - помочь пожилым людям в доме призрения Пярнуской больницы как можно скорее вырваться из ставшей уже слишком долгой социальной изоляции», - пояснил Вахула.

В списке вакцинированных нет членов совета

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Директор службы инфекционного контроля Клиники Тартуского университета доктор Матти Майметс рассказал,что вакцинация проводится в соответствии с графиком, на основании которого в аптеке клиники подготавливаются дозы вакцины.

«Важно, чтобы сотрудники были вакцинированы к назначенному для них времени, поэтому не имеет значения, останется ли лишней первая или шестая доза. Потери вакцины сокращаются за счет одновременной вакцинации большого числа людей. В клинике вакцинируется 100–400 человек в день, поэтому так называемых лишнихдоз мало», - отметил Майметс.

По его словам, плановая вакцинация в поликлинике проходит успешно. Даже если случается так, что кто-то из сотрудников не придет на вакцинацию в назначенное время, тут же приглашают следующего человека.

«Персонал клиники знает, что в случае необходимости их попросят быстро отреагировать и подготовиться к вакцинации», - сказал Майметс.

К понедельнику более 3300 работников клиники были вакцинированы первой дозой. На прошлой неделе второй дозой были вакцинированы 2 100 работников, еще 1000 будут вакцинированы на этой неделе. В Паралелльно продолжится вакцинирование первыми дозами.

«У нас нет информации о вакцинации членов совета клиники, потому что в нашем списке вакцинированных нет членов совета», - отметил Майметс.

Использование остаточной дозы - под ответственность вакцинирующего

По словам пресс-секретаря Ида-Вируской центральной больницы Анны Медведевой, в больнице были ситуации, когда оставались некоторые дозы вакцины. «Дозы предлагаются коллегам, которые находятся в списке ожидания вакцины», - объяснила она судьбу остаточной дозы.

«Ида-Вируская центральная больница не проводила вакцинацию членов наблюдательного совета. В состав совета больницы входят сотрудники Кохтла-Ярвеской горууправы и Клиники Тартуского университета, о вакцинации которых у больницы данных нет», - отметила Медведева.

Советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер объяснила Postimees, что, хотя в соответствии с официальным сводным описанием характеристик продукта, вакцина Pfizer/BioNTech изначально была упакована в ампулы с пятью дозами, уже в первый же день вакцинации выяснилось, что при очень точной дозировке можно, используя определенные иглы и шприцы, получить из ампулы и шестую дозу.

«Таким образом, вакцинирующим была предоставлена ​​информация о том, что хотя официально во флаконе пять доз, если из одной ампулы удается получить дополнительную шестую дозу, ее можно использовать», - добавила Сыбер.

Использование шестой дозы было разрешено под ответственность вакцинирующего. «В течение этого периода мы официально считали пять доз на ампулу, согласно сводным характеристикам продукта», - объяснила она.

8 января Европейское агентство по лекарственным средствам также выпустило письмо с официальным уведомлением о шестой дозе, внеся поправки в краткое описание характеристик продукта.

«С того момента, как в ампуле вакцины Pfizer/BioNTech официально находится шесть доз, мы также передаем эту инструкцию вакцинирующим. С позапрошлой недели компания Pfizer отправляет нам вакцину в шести дозах», - отметила Сыбер.