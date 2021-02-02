Обгон грузовика на фургоне привел к аварии

По данным пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, 29-летняя женщина на мини-фургоне Renault Kangoo совершила обгон ехавшего впереди грузовика MAN, однако потеряла контроль над своей машиной и врезалась в прицеп грузовика. В ходе аварии никто не пострадал, оба водителя были трезвы, у них есть права соответствующих категорий. Дальше этим происшествием будет заниматься страховая фирма.

Работавший на месте происшествия оперативный дежурный Кагуского отделения Омар Кальювеэ сказал, что дорожные условия на месте аварии были зимними – дорога была скользкой и покрытой снегом, поэтому он напоминает, что тем, кто едет по шоссе, нужно запастись временем.