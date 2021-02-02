Вт, 2.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Обгон грузовика на фургоне привел к аварии

Дорожные условия на месте аварии были зимними – дорога была скользкой и покрытой снегом. ФОТО: PPA

Сегодня в 7.35 в Центр тревоги сообщили, что на восьмом километре шоссе Пыльва-Реола, Пыльвамаа, произошла авария, в ходе которой водитель, совершивший обгон, потерял контроль над автомобилем, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

По данным пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, 29-летняя женщина на мини-фургоне Renault Kangoo совершила обгон ехавшего впереди грузовика MAN, однако потеряла контроль над своей машиной и врезалась в прицеп грузовика. В ходе аварии никто не пострадал, оба водителя были трезвы, у них есть права соответствующих категорий. Дальше этим происшествием будет заниматься страховая фирма.

Работавший на месте происшествия оперативный дежурный Кагуского отделения Омар Кальювеэ сказал, что дорожные условия на месте аварии были зимними – дорога была скользкой и покрытой снегом, поэтому он напоминает, что тем, кто едет по шоссе, нужно запастись временем.

«В плохих условиях гнать по шоссе на максимальной разрешенной скорости опасно. Двигайтесь спокойно, соблюдая дистанцию и избегаю обгонов, так как дорога может быть скользкой, а видимость – ограниченной. Управление автомобилем – занятие, требующее от водителя ежесекундного полного внимания. Не менее важно чистить лобовое стекло вашего автомобиля и очищать дворники ото льда, потому что обзор, как из танка, никоим образом не способствует безопасности», – добавил он.

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