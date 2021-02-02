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  • Страны Балтии обратились в Совет Европы и ОБСЕ по поводу задержаний в России
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Страны Балтии обратились в Совет Европы и ОБСЕ по поводу задержаний в России

Сотрудники правоохранительных органов в России. ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Во вторник Министры иностранных дел стран Балтии обратились в Совет Европы и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом принять меры из-за задержаний протестующих и журналистов в России.

Письма министров стран Балтии, осуждающие использование насилия российскими правоохранительными органами в отношении мирных протестующих и призывающие международное сообщество принять незамедлительные действия в ответ на задержания мирных протестующих и журналистов в России, разосланы руководителям этих организаций по инициативе Литвы, сообщило Министерство иностранных дел Литвы (МИД).

«Вместе с коллегами из стран Балтии мы выражаем надежду, что главы Совета Европы и ОБСЕ примут незамедлительные действия и используют все, доступные этим организациям меры, чтобы избежать дальнейшие жесткие действия против протестующих и требовать освобождения незаконно задержанных граждан России, в том числе и Алексея Навального», - приводится в пресс-релизе слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

В письмах обращается внимание на продолжающиеся и усиливающиеся репрессии против правозащитников, гражданского общества и журналистов в России, а также звучат призывы расследования нарушений прав человека в этой стране.

В письмах подчеркивается, что этими действиями Россия нарушает свои международные обязательства, включая и принципы защиты прав человека, предусмотренные в Европейской конвенции по защите прав человека.

Авторы утверждают, что Европейский суд по правам человека признал ранние задержания Алексея Навального незаконными и политически мотивированными.

По данным независимых российских источников, только 31 января в ходе мирных протестов в России задержано более 5 000 человек, среди них - более 90 журналистов.

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