Страны Балтии обратились в Совет Европы и ОБСЕ по поводу задержаний в России

Письма министров стран Балтии, осуждающие использование насилия российскими правоохранительными органами в отношении мирных протестующих и призывающие международное сообщество принять незамедлительные действия в ответ на задержания мирных протестующих и журналистов в России, разосланы руководителям этих организаций по инициативе Литвы, сообщило Министерство иностранных дел Литвы (МИД).

«Вместе с коллегами из стран Балтии мы выражаем надежду, что главы Совета Европы и ОБСЕ примут незамедлительные действия и используют все, доступные этим организациям меры, чтобы избежать дальнейшие жесткие действия против протестующих и требовать освобождения незаконно задержанных граждан России, в том числе и Алексея Навального», - приводится в пресс-релизе слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

В письмах обращается внимание на продолжающиеся и усиливающиеся репрессии против правозащитников, гражданского общества и журналистов в России, а также звучат призывы расследования нарушений прав человека в этой стране.

В письмах подчеркивается, что этими действиями Россия нарушает свои международные обязательства, включая и принципы защиты прав человека, предусмотренные в Европейской конвенции по защите прав человека.

Авторы утверждают, что Европейский суд по правам человека признал ранние задержания Алексея Навального незаконными и политически мотивированными.