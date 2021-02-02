Как улучшить вид из окна, не выходя из дома

А вот если с плохим видом из окна нельзя ничего сделать снаружи, с ним можно поработать изнутри, в собственной квартире.

Отвлеките внимание

Перекрасьте окна в яркий цвет — такой декор перетянет на себя все внимание, так что неприглядный вид за окном вы просто не заметите. На воплощение этой идеи потребуется всего-навсего немного краски, валик, малярный скотч и свободный выходной.

Совет: стеклопакеты не предназначены для домашней покраски, что бы ни писали по этому поводу в блогах. Их можно изначально заказать цветными. А вот покрасить откосы, как на фото, вам никто не помешает!

Выращивайте растения на подоконнике

Некрасивый вид за окном можно просто-напросто закрыть и направить взгляд на что-то прекрасное. Отличный вариант — раскидистые комнатные растения на подоконнике. Их можно выращивать и с другой стороны окна — в цветочнице. В теплое время года можно даже не заморачиваться с составлением контейнерных композиций: выставляйте комнатные.

Закройте окна эффектно!

Речь вовсе не идет о задернутых плотных шторах, которые даже просторную комнату могут превратить в мрачную пещеру. Обратите внимание на полупрозрачные варианты. Например, закройте окна декоративными экранами. Еще одно необычное решение — декоративные ставни. Они пропускают нужное количество дневного света и при этом смотрятся ярко и эффектно сами по себе.

Создайте альтернативу

Фото: Houzz

Отдайте одну из стен, или ее часть, под фотообои. Забудьте о пережитке советского ремонта «а ля шишкин лес». Современные фотообои заметно выросли и по качеству исполнения, и в плане выбора сюжетов.

Переставьте мебель

То, как часто мы смотрим в окно, зависит не только от нашего желания. Иногда оно просто попадает в поле зрения. А это можно исправить, просто передвинув мебель. Например, поставив кровать, диван или кресло спинкой к окну — тогда, устроившись на них, вы будете смотреть вглубь комнаты. Например, на тропический пляж или лесной массив на тех же фотообоях.