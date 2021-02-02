Вт, 2.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Экс-министр Кинго обратилась в КаПо и полицию из-за случаев элитной вакцинации
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Экс-министр Кинго обратилась в КаПо и полицию из-за случаев элитной вакцинации
В одном из них замешан генконсул РФ

Керт Кинго. ФОТО: Mihkel Maripuu

В направленном в Департамент полиции и погранохраны, Полицию безопасности и прокуратуру письме  глава спецкомиссии Рийгикогу по наддзору за учреждениями безопасности Керт Кинго (EKRE) интересуется, какие действия предприняли правоохранительные органы, чтобы выяснить обстоятельства случаев вакцинации высокопоставленных  госчиновников, пишет Postimees.

Кинго отмечает, что в последние дни января достоянием общественности стал ряд случаев, квалифицируемых как коррупция в медицине, когда вне программы вакцинации прививку от коронавируса получали знакомые руководителей больниц, члены советов больниц, а также генеральный консул России в Нарве и канцлер Министерства социальных дел ЭР. 

"Перед законом все должны быть равны , не должно быть особого отношения, вытекающего из занимаемого положения. Очевидно, что элитная вакцинация стала возможной благодаря должностному положению этих людей и сопутствующему влиянию», - сказала Кинго. 

"Предоставление вакцин представителям элиты из ближайшего окружения ничем не отличается от других видов коррупции в медицине, таких как установление приоритета для знакомых или неоправданное специальное обращение при предоставлении медицинских услуг. Я надеюсь, что прокуратура, Полиция безопасности и полиция своими действиями покажут, что мы относимся ко всем одинаково», - сказала она.

Министр здоровья и труда Танель Кийк, комментируя письмо Кинго, сказал, что 99 процентов прививок в Эстонии были проведены в соответствии с планом вакцинации.

"Есть несколько исключений, когда вакцинация действительно была разрешена раньше, чем предусмотрено планом. Есть также несколько примеров, когда мы говорим о внеплановых вакцинациях, наиболее заметный из них - случай в больнице Валга", - отметил Кийк. 

Киик объяснил, что надзор за деятельностью поставщика медицинских услуг обычно осуществляет Департамент здоровья. «То же самое относится и к вакцинации дипломата в Ида-Вируской центральной больнице», - сказал Кийк, добавив, что департмент расследует это в сотрудничестве с правлением больницы. «Руководство больницы также не знало о том выборе», - добавил Кийк.

Что касается больницы Валга, Кийк сказал, что к настоящему времени совет больницы принял решение отозвать председателя.

«Если в ходе процедуры надзора Департамента здоровья возникнут дополнительные обстоятельства, которые потребуют вмешательства правоохранительных органов, к ним, обратятся», - добавил Кийк относительно случая с российским дипломатом.

По его словам, в более серьезных случаях - например, когда кто-то продавал вакцины или злоупотреблял каким-либо другим способом - обязательно обратятся в правоохранительные органы. "Пока мы не знаем таких случаев. А по вопросу российского дипломата идет надзорное производство", - сказал Кийк. 

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