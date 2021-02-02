Экс-министр Кинго обратилась в КаПо и полицию из-за случаев элитной вакцинации

Кинго отмечает, что в последние дни января достоянием общественности стал ряд случаев, квалифицируемых как коррупция в медицине, когда вне программы вакцинации прививку от коронавируса получали знакомые руководителей больниц, члены советов больниц, а также генеральный консул России в Нарве и канцлер Министерства социальных дел ЭР.

"Перед законом все должны быть равны , не должно быть особого отношения, вытекающего из занимаемого положения. Очевидно, что элитная вакцинация стала возможной благодаря должностному положению этих людей и сопутствующему влиянию», - сказала Кинго.

"Предоставление вакцин представителям элиты из ближайшего окружения ничем не отличается от других видов коррупции в медицине, таких как установление приоритета для знакомых или неоправданное специальное обращение при предоставлении медицинских услуг. Я надеюсь, что прокуратура, Полиция безопасности и полиция своими действиями покажут, что мы относимся ко всем одинаково», - сказала она.

Министр здоровья и труда Танель Кийк, комментируя письмо Кинго, сказал, что 99 процентов прививок в Эстонии были проведены в соответствии с планом вакцинации.

"Есть несколько исключений, когда вакцинация действительно была разрешена раньше, чем предусмотрено планом. Есть также несколько примеров, когда мы говорим о внеплановых вакцинациях, наиболее заметный из них - случай в больнице Валга", - отметил Кийк.

Киик объяснил, что надзор за деятельностью поставщика медицинских услуг обычно осуществляет Департамент здоровья. «То же самое относится и к вакцинации дипломата в Ида-Вируской центральной больнице», - сказал Кийк, добавив, что департмент расследует это в сотрудничестве с правлением больницы. «Руководство больницы также не знало о том выборе», - добавил Кийк.

Что касается больницы Валга, Кийк сказал, что к настоящему времени совет больницы принял решение отозвать председателя.

«Если в ходе процедуры надзора Департамента здоровья возникнут дополнительные обстоятельства, которые потребуют вмешательства правоохранительных органов, к ним, обратятся», - добавил Кийк относительно случая с российским дипломатом.