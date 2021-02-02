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Комиссия по надзору за финансированием партий заинтересовалась долгом Вадима Белобровцева

Вадим Белобровцев. ФОТО: Remo Tõnismäe

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) потребовала от вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева объяснений в связи с образовавшимся у него во время выборов в Европарламент долгом в размере около 9000 евро.

В ERJK отмечают, что по состоянию на конец сентября прошлого года оплата долга компании Complex Consult была просрочена на 17 месяцев, передает Rus.ERR.

Такие долгосрочные долги – ненормальное явление в экономической деятельности, поэтому комиссия посчитала необходимым проверить, имело ли место возможное нарушение Закона о политических партиях, который заключается в создании благоприятных условий для использования денег кредитора, говорится в запросе ERJK.

В ответе комиссии от 30 января Белобровцев сообщил, что договорился с кредитором о графике платежей, согласно которому долг будет окончательно выплачен в 2024 году.

«Задолженность постоянно гасится по оговоренному графику», - сказал Белобровцев, добавив, что фирма Complex Consult оказала ему услугу, он заплатил за нее и продолжит платить по графику.

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