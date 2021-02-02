Комиссия по надзору за финансированием партий заинтересовалась долгом Вадима Белобровцева

В ERJK отмечают, что по состоянию на конец сентября прошлого года оплата долга компании Complex Consult была просрочена на 17 месяцев, передает Rus.ERR.

Такие долгосрочные долги – ненормальное явление в экономической деятельности, поэтому комиссия посчитала необходимым проверить, имело ли место возможное нарушение Закона о политических партиях, который заключается в создании благоприятных условий для использования денег кредитора, говорится в запросе ERJK.

В ответе комиссии от 30 января Белобровцев сообщил, что договорился с кредитором о графике платежей, согласно которому долг будет окончательно выплачен в 2024 году.