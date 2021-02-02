Суд Ирландии в марте обсудит выдачу Литве эстонского наемного убийцы Аракаса

Судья Пол Бернс ранее несколько раз переносил экстрадицию Аракаса в Литву из-за пандемии коронавируса.

Имре Аракас участвовал во вчерашнем судебном заседании посредством видеомоста из тюрьмы Портлауаз, сообщает The Irish Sun.

Власти Литвы связывают Имре Аракаса с произошедгим в 2015 году убийством жителя Каунаса Деймантаса Бугавичюса, известного в преступном мире.

В связи с убийством Бугавичюса под подозрением находятся трое эстонцев, двое из которых - Арле Грабби и Ханс-Эрик Эхверт находятся под стражей в Литве с 2018 года. Литовские следователи также связывают с этим преступлением Имре Аракаса, который находится в заключении в Ирландии.

Бугавичюс был застрелен в своем автомобиле Mercedes-Benz в полночь 6 ноября 2015 года в Каунасе.

В прошлом году главный комиссар полиции Литвы Линас Пернавас заявил, что расследование убийства Бугавичюса привело к раскрытию международной преступной группировки, состоящей из 23 человек. В результате совместных действий полиции Литвы, Эстонии, Польши, Испании и Великобритании в прошлом году в Литве была задержана банда, занимавшаяся контрабандой оружия и наркотиков.

Банда подозревается в организации и осуществлении убийства Бугавичюса, незаконном хранении и контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков, а также в отмывании денег. Задержанные - в основном граждане Литвы, предполагаемый лидер также был литовцем, но среди подозреваемых есть трое эстонцев.

12 декабря 2018 года уголовный суд Ирландии признал Имре Аракаса виновным в планировании наемного убийства и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 12 ноября того же года Аракас признал себя виновным в планировании убийства Джеймса Гейтли, известного в ирландском криминальном мире.

В ноябре 2018 года Дэйв Галлахер, инспектор Управления по борьбе с наркотиками и организованной преступностью ирландской полиции, представил суду доказательства того, что полиция следила за Аракасом с тех пор, как он прибыл в Дублин 3 апреля предыдущего года.

Галлахер описал, как полиция следила за Аракасом, когда он гулял по центру Дублина, включая случай, когда он покупал парик в магазине на улице Мур. Однажды в районе Саммерхилл Аракаса подобрал белый фургон Mercedes и отвез его в Блейкстаун в западном Дублине.

На следующий день, 4 апреля, специальное полицейское подразделение провело операцию в Блейкстауне и задержало Аракаса, остановившегося в одном из домов.

В распоряжении Аракаса была подробная информация о квартире Гейтли, парковочном месте и его обычном маршруте передвижения. Также у него была фотография Гейтли. Полиция обнаружила ДНК Аракаса на листе бумаги и телефоне Blackberry, что стало важным доказательством обвинения.