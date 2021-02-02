Бесплатные курсы по заказу министерства образования и науки помогут людям лучше справиться с кризисом

В этом году предлагаются курсы преимущественно в сфере инфотехнологий, как с целью помочь людям справиться с кризисом, вызванным вирусом COVID-19, так и исходя из прогнозов потребностей в рабочей силе OSKA.

По словам руководителя бюро дополнительного и педагогического образования Терье Хайдак, она очень рада, что несмотря на сложные времена, и в этом году удалось представить возможность при помощи курсов бесплатно приобрести дополнительные навыки, однако она напомнила, что следует быть готовыми и к неожиданностям. "В этом году предлагается заметно больше электронных курсов, однако проведение многих занятий все же зависит от распространения вируса в стране и от действующих ограничений", - сказала она.

Хайдак также выразила благодарность образовательным учреждениям, которые выразили готовность в непредсказуемых условиях все же предложить возможность дополнительного обучения. "Я уверена, что при необходимости учебные заведения смогут организовать обучение, соблюдая все меры предосторожности и ограничения", - сказала Хайдак.

Начиная с 2020 года Министерство образования и науки заказывает курсы не только в профессиональных училищах и прикладных высших учебных заведениях, но и в университетах. Курсы, проходящие в профессиональных училищах и предлагающих профессиональное образование прикладных высших учебных заведениях, направлены на приобретение специфических навыков в ИТ-сфере и развитие цифровых компетенций, необходимых для работы дистанционно.

Курсы, заказанные в прикладных высших учебных заведениях и университетах, направлены на внедрение новых технологий в разных секторах экономики, повышение осведомленности заказчиков, пользователей и разработчиков технологических решений и оказание поддержки предпринимателям и организациям в дигитализации своих услуг и бизнес-процессов.

Посредством бесплатных курсов люди могут развить и обновить свои профессиональные навыки, так как на рынке труда Эстонии по-прежнему велика доля людей, не имеющих профессиональной подготовки. Также у многих работающих по специальности с момента завершения обучения прошло много лет, за которые их навыки могли устареть.

Бесплатные курсы обеспечивают доступ к обучению независимо от финансового положения или уровня образования человека.