Навальный в суде: Путин войдет в историю как отравитель трусов

Стенограмму последнего слова Навального опубликовал портал "Медиазона", который сегодня вел онлайн из зала суда.

"Я нанёс смертельную обиду тем, что выжил благодаря хорошим людям, пилотам и врачам, потом я не спрятался, живя где-то в бункере под охраной, а потом случилось вообще страшное — я участвовал еще и в расследовании собственного отравления, и мы показали и доказали, что Путин, используя ФСБ, осуществил покушение на убийство" - сказал Навальный, имея в виду своё отравление 20 августа и его расследование, опубликованное в декабре.

"Выяснилось, что чтобы совладать с политическим оппонентом, у которого нет ТВ и политической партии, нужно просто убить его химическим оружием. Все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост, который никогда не участвовал в дебатах, и это его единственный метод — пытаться убить людей" - сказал Навальный о Путине.

"И сколько бы [Путин] ни пытался изображать из себя геополитика, его обида в отношении меня — в том, что в историю он войдет как отравитель. Вот был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, а этот человек войдет в историю как отравитель трусов. Меня охраняет полиция, половина Москвы оцеплена оттого, что мы показали, что он требует воровать у оппонентов трусы и мазать их химоружием" - сказал Навальный, имея в виду один из эпизодов расследования, свой разговор с предполагаемым сотрудником ФСБ, который признался, что яд был нанесён на трусы Навального.