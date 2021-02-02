Вт, 2.02.2021
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Калле Лаанет
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Pfizer рассчитывает в этом году продать вакцины на 15 миллиардов долларов

Pfizer ja Saksa BioNTechi COVID-19 vaktsiin. ФОТО: Scanpix/ REUTERS

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc ожидает, что продажи вакцины от коронавируса, разработанной совместно с немецкой BioNTech, в текущем году составят около 15 миллиардов долларов.

В четвертом квартале продажи вакцины составили 154 миллиона долларов, тогда как консенсус-прогноз, составленный брокерской компанией Mizuho, предусматривал продажи на уровне 462 миллионов.

Согласно опубликованному во вторник прогнозу Pfizer, ее совокупная выручка в 2021 году будет в диапазоне от 59,4 до 61,4 миллиарда долларов.

Gродажи могут вырасти еще больше, если Pfizer подпишет дополнительные соглашения о поставках.

Вакцина Covid-19, которую компания производит совместно с немецким партнером BioNTech, была первой вакциной, одобренной для использования в чрезвычайных ситуациях в США.

Pfizer, как и другие производители вакцин против Covid, изо всех сил пытается удовлетворить спрос на прививки, которые, как надеются, помогут положить конец пандемии. Недавно компания заручилась помощью французского производителя лекарств Sanofi для производства доз.

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