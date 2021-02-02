Pfizer рассчитывает в этом году продать вакцины на 15 миллиардов долларов

В четвертом квартале продажи вакцины составили 154 миллиона долларов, тогда как консенсус-прогноз, составленный брокерской компанией Mizuho, предусматривал продажи на уровне 462 миллионов.

Согласно опубликованному во вторник прогнозу Pfizer, ее совокупная выручка в 2021 году будет в диапазоне от 59,4 до 61,4 миллиарда долларов.

Gродажи могут вырасти еще больше, если Pfizer подпишет дополнительные соглашения о поставках.

Вакцина Covid-19, которую компания производит совместно с немецким партнером BioNTech, была первой вакциной, одобренной для использования в чрезвычайных ситуациях в США.