Официально: Латвия примет все матчи ЧМ-2021 по хоккею
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) определила Латвию единственным местом проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) определила Латвию единственным местом проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Совет IIHF проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки турнира в связи с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями и по техническим причинам, пишет Rus.TVNET.
"Организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все 16 команд будут размещены в одной гостинице, а основным стадионом турнира станет "Арена Рига". Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды.
Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимостью до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A и два четвертьфинала.
С учётом того, что игровые арены разделяет около 150 метров, IIHF при необходимости сможет реализовать концепцию "пузыря".
Также сообщается, что в случае улучшения ситуации с Covid-19 в Латвии IIHF вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов в течение трех дней после получения соответствующего уведомления от правительства страны.
Напомним, ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, однако на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента Совет IIHF решил не проводить турнир в Минске.
Новое место проведения турнира выбиралось из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).
Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.