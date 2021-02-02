Суд отправил Навального в колонию по делу "Ив Роше"

Судебное заседание проходило в здании Московского городского суда. Как пояснили в Мосгорсуде, "с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции было принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда".

Алексей Навальный проведёт в колонии 2,5 года.



Мы собираемся в центре Москвы прямо сейчас.



Ждём вас на Манежной площади. — ФБК (@fbkinfo) February 2, 2021

Задержания у зала суда

Здание Мосгорсуда с утра окружили автобусы с сотрудниками Росгвардии, сообщил корреспондент DW. На улицах, ведущих к суду, дислоцировали силовиков, а возле метро "Преображенская площадь" - автозаки с полицией. К зданию не пускали никого, кроме журналистов с редакционными заданиями. У подхода к зданию суда от улицы Богородский вал, также перекрытого полицейскими, собрались около 100 сторонников Навального и журналисты. Проезжавшие мимо автомобили периодически сигналили в знак солидарности с ними. Из некоторых авто звучала песня "Перемен!", водители выкрикивали: "Свободу политзаключенным!"

По данным радиостанции "Эхо Москвы", у здания суда были задержаны более 350 человек.

На судебном заседании присутствовали сотрудники посольств нескольких зарубежных государств, в частности Великобритании, Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши, Австрии.

Арест после возвращения