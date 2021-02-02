Видео ⟩ Вице-мэр — о пенсионерке, попавшей в снежную ловушку: эта госпожа должна бы ездить на такси

«Когда я выходила из дома, дорога была расчищена, но здесь не убирали совсем», — сказала Кая, застрявшая в снежной ловушке на улице Юхкентали. Она не могла продвинуться больше ни на шаг и села посреди тротуара на тележку-ходунки, призванную помогать ей передвигаться. «Мне нужно идти к офтальмологу в поликлинику. Я то и дело сижу. Я действительно не знала, что здесь так безумно! Я не могу здесь идти дальше, но и на шоссе выйти не решаюсь», — посетовала она.

Кая объяснила, что живет недалеко от больницы и вышла на час раньше, но ей уже потребовалось больше получаса, чтобы преодолеть несколько сотен метров. Коллектив передачи Reporter помог пожилой женщине добраться до врача на машине, а затем отправился в Таллиннскую городскую управу, чтобы выяснить, почему тротуары такие непроходимые.

«На самом деле эта госпожа должна бы ездить на такси», — сказал отвечающий за содержание дорог вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. «Такси — это относительно дешево. В конечном счете это будет дешевле, чем если с ней случится какое-то несчастье. Я советую, есть дети, внуки, на следующей неделе я сам пойду к врачу со своим 92-летним отцом, так что наверняка у нее есть кто-нибудь. А если нет, то в районе точно есть социальные работники, которые с радостью ей помогут», — предложил Кландорф разные решения.