Вт, 2.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Вице-мэр — о пенсионерке, попавшей в снежную ловушку: эта госпожа должна бы ездить на такси
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Видео ⟩ Вице-мэр — о пенсионерке, попавшей в снежную ловушку: эта госпожа должна бы ездить на такси

Создатели передачи Reporter заметили попавшую в беду пенсионерку, сидевшую на краю тротуара рядом с Ида-Таллиннской центральной больницей, которая из-за обилия снега на тротуаре не могла дойти к врачу. «На самом деле эта госпожа должна бы ездить на такси», — предложил в качестве решения отвечающий за содержание дорог вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, пишет Postimees.

«Когда я выходила из дома, дорога была расчищена, но здесь не убирали совсем», — сказала Кая, застрявшая в снежной ловушке на улице Юхкентали. Она не могла продвинуться больше ни на шаг и села посреди тротуара на тележку-ходунки, призванную помогать ей передвигаться. «Мне нужно идти к офтальмологу в поликлинику. Я то и дело сижу. Я действительно не знала, что здесь так безумно! Я не могу здесь идти дальше, но и на шоссе выйти не решаюсь», — посетовала она.

Кая объяснила, что живет недалеко от больницы и вышла на час раньше, но ей уже потребовалось больше получаса, чтобы преодолеть несколько сотен метров. Коллектив передачи Reporter помог пожилой женщине добраться до врача на машине, а затем отправился в Таллиннскую городскую управу, чтобы выяснить, почему тротуары такие непроходимые.

«На самом деле эта госпожа должна бы ездить на такси», — сказал отвечающий за содержание дорог вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. «Такси — это относительно дешево. В конечном счете это будет дешевле, чем если с ней случится какое-то несчастье. Я советую, есть дети, внуки, на следующей неделе я сам пойду к врачу со своим 92-летним отцом, так что наверняка у нее есть кто-нибудь. А если нет, то в районе точно есть социальные работники, которые с радостью ей помогут», — предложил Кландорф разные решения.

В то же время вице-мэр отметил, что дороги находятся в относительно хорошем состоянии. «Я считаю, что город справился вполне удовлетворительно. Общественный транспорт ходит, у нас были зимы, когда общественный транспорт вставал прямо здесь, на площади Вабадузе, вставали трамваи, а теперь даже ходят по расписанию. Так что я думаю, что ничего страшного», — сказал Кландорф.

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