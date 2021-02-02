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США, Германия, Британия и другие страны отреагировали на приговор Алексею Навальному резкими заявлениями.

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон еще раз призывает российские власти немедленно освободить и Навального, и арестованных на акциях в его защиту. Госсекретарь США напоминает, что Европейский суд по правам человека в 2014 году признал приговор по делу "Ив Роше", по которому Навального теперь отправляют в тюрьму, незаконным и необоснованным.

"Нынешние действия в отношении Навального, начиная с его задержания 17 января, являются продолжением попыток нарушить права Навального и подавить политический плюрализм, что ранее заявил и ЕСПЧ", - утверждает Блинкен.

Госсекретарь США пообещал, что Соединенные Штаты, сотрудничая с Россией там, где это отвечает их интересам, тем не менее намерены вместе с союзниками "заставить Москву ответить за нарушения прав граждан".

Союзники поддержали Вашингтон.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал немедленно освободить оппозиционера. "Сегодняшний приговор Алексею Навальному - это тяжелый удар по основным свободам и правовому государству в России", - написал он.

Das Urteil gegen Alexej @Navalny ist ein herber Schlag gegen fest verbriefte Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit in #Russland. Der EGMR hat dieses Verfahren bereits 2017 als willkürlich kritisiert. Alexej #Nawalny muss unverzüglich freigelassen werden. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) February 2, 2021

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб тоже призвал российские власти освободить Алексея Навального "и всех участников мирных протестов и журналистов, арестованных в последние две недели".