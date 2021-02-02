Союз юристов: поведение Вестеринена, оскорбившего Лутсар, не подобает юристу

«Андрей Вестеринен не является членом Союза юристов Эстонии. Общий принцип Союза юристов Эстонии заключается в поощрении свободы слова и убеждений, а также в открытом, уважительном обмене идеями. Такая культура общественного обмена мнениями определенно не сочетается с осуждением, взаимным унижением и оскорблением. Мы ожидаем, что в любых выступлениях в СМИ будут следовать добрым обычаям, этике и требованиям морали», - сказала Postimees президент союза Май Пальмипуу.

Также, по ее словам, подобное использование социальных сетей противоречит защите личных данных. «Социальные сети не являются источником информации для поиска истины или фактов. Скорее вы найдете там много оценок и мнений, к сожалению, и тех, которые не способствуют диалогу, а только монологу», - добавила президент Союза юристов.

В пятницу вечером в Facebook попала запись телефонного разговора, во время которого Андрей Вестеринен пытается узнать у Ирьи Лутсар, чем научный совет руководствуется в своей работе и кто устанавливает правила, на основании которых принимаются решения.

Ирья Лутсар отвечает Вестеринену, что правительство республики задает им вопросы и, соответственно, на вопросы ученый совет и отвечает. Вестеринен выражает недоверие правительству и прессе, а также говорит, что люди глупы, если верят тому, что им говорят.