Таави Аас: никакого временного снижения налогов для сферы обслуживания!

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

Фрагменты беседы:

– Есть ли в планах дополнительные меры поддержки для туристической, гостиничной и ресторанной сфер? Например, временное снижение налога с оборота для ресторанов? Возможно ли об этом хотя бы говорить?

– Я думаю, что нет. При создании коалиции мы договорились…

– Вы договорились, что не будете повышать налоги, но в данном случае речь идет о временном снижении налогов для сферы обслуживания в качестве меры поддержки…

– Вопрос о временном снижении не обсуждался. На первом этапе кризиса всем без исключения были предложены большие пакеты помощи.

Спустя год, исходя из накопленного опыта, мы можем предложить пакеты помощи только тем, кто больше всех в них нуждается. 30

– Рестораны нуждаются?

– Часть ресторанов нуждаются, так же как и некоторые СПА, гостиницы, транспортные предприятия. Транспортный сектор, завязанный на туризм, практически остановился. Но я не имею в виду ту часть транспортного сектора, где предоставляются услуги муниципалитетам, благодаря чему такие предприятия имеют постоянный доход.

– 23 марта вы признали в этой студии, что не знаете, что будет с нашей экономикой через месяц. А теперь мы знаем, что нас ждет?

– Мы теперь больше знаем, что нас ждет. Отмечу, что мы вышли из кризиса в лучшей форме, чем ожидалось. И это знаковый момент!

Вследствие этого европейский пакет помощи для Эстонии могут сократить. В Европе видят, что Эстония справилась с кризисом лучше других. 30

– То есть, мы можем не досчитаться каких-то европейских средств, на которые уже рассчитываем?

– Это может произойти.

Если раньше для Эстонии была предусмотрена помощь в размере 1 миллиарда 100 миллионов евро, то теперь эту сумму могут сократить на 100 миллионов. 30

Окончательно это будет ясно в следующем году.

– В глазах Европы наша страна выглядит хорошо. А вот мелкие и средние предприниматели сетуют на то, что у них большие проблемы с бизнесом. Что вы намерены предпринять, чтобы начать выравнивать ситуацию в экономике?

– Некоторые предприятия в кризис даже увеличили свои доходы, но на некоторых – ситуация значительно хуже.

– Обсуждаются ли дополнительные меры поддержки?

– Мы рассматриваем уже следующий пакет помощи для туризма. Про объемы и меры пока рано говорить. Речь идет о компенсациях зарплат и поддержке новых идей по развитию туризма.

В этом году мы сможем начать использовать европейские средства на поддержку экономики, а это – огромные суммы. Речь идет о том самом миллиарде.

– Если безработица продолжит расти и приблизится в какой-то момент к 10%, будет ли обсуждаться возможность продления выплат компенсаций по сокращению на 2-3 месяца? Об этом упоминал в этой студии глава профсоюзов Пеэп Петерсон…