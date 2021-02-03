Ср, 3.02.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
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  • Таави Аас: никакого временного снижения налогов для сферы обслуживания!
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Таави Аас: никакого временного снижения налогов для сферы обслуживания!
Ида-Вирумаа не превратится в Крым!

  • Ида-Вирумаа не превратится в Крым!
  • В Эстонии много полезных ископаемых
  • Объемы помощи ЕС для Эстонии могут сократить
  • К концу апреля ситуация изменится к лучшему

Что намерено предпринять Министерство экономики, чтобы начать выравнивать экономическую ситуацию в стране?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

Фрагменты беседы:

– Есть ли в планах дополнительные меры поддержки для туристической, гостиничной и ресторанной сфер? Например, временное снижение налога с оборота для ресторанов? Возможно ли об этом хотя бы говорить?

– Я думаю, что нет. При создании коалиции мы договорились…

– Вы договорились, что не будете повышать налоги, но в данном случае речь идет о временном снижении налогов для сферы обслуживания в качестве меры поддержки…

– Вопрос о временном снижении не обсуждался. На первом этапе кризиса всем без исключения были предложены большие пакеты помощи.

Спустя год, исходя из накопленного опыта, мы можем предложить пакеты помощи только тем, кто больше всех в них нуждается.

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– Рестораны нуждаются?

– Часть ресторанов нуждаются, так же как и некоторые СПА, гостиницы, транспортные предприятия. Транспортный сектор, завязанный на туризм, практически остановился. Но я не имею в виду ту часть транспортного сектора, где предоставляются услуги муниципалитетам, благодаря чему такие предприятия имеют постоянный доход.

– 23 марта вы признали в этой студии, что не знаете, что будет с нашей экономикой через месяц. А теперь мы знаем, что нас ждет?

– Мы теперь больше знаем, что нас ждет. Отмечу, что мы вышли из кризиса в лучшей форме, чем ожидалось. И это знаковый момент!

Вследствие этого европейский пакет помощи для Эстонии могут сократить. В Европе видят, что Эстония справилась с кризисом лучше других.

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– То есть, мы можем не досчитаться каких-то европейских средств, на которые уже рассчитываем?

– Это может произойти.

Если раньше для Эстонии была предусмотрена помощь в размере 1 миллиарда 100 миллионов евро, то теперь эту сумму могут сократить на 100 миллионов.

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Окончательно это будет ясно в следующем году.

– В глазах Европы наша страна выглядит хорошо. А вот мелкие и средние предприниматели сетуют на то, что у них большие проблемы с бизнесом. Что вы намерены предпринять, чтобы начать выравнивать ситуацию в экономике?

– Некоторые предприятия в кризис даже увеличили свои доходы, но на некоторых – ситуация значительно хуже.

– Обсуждаются ли дополнительные меры поддержки?

– Мы рассматриваем уже следующий пакет помощи для туризма. Про объемы и меры пока рано говорить. Речь идет о компенсациях зарплат и поддержке новых идей по развитию туризма.

В этом году мы сможем начать использовать европейские средства на поддержку экономики, а это – огромные суммы. Речь идет о том самом миллиарде.

– Если безработица продолжит расти и приблизится в какой-то момент к 10%, будет ли обсуждаться возможность продления выплат компенсаций по сокращению на 2-3 месяца? Об этом упоминал в этой студии глава профсоюзов Пеэп Петерсон…

– Если безработица будет расти, мы будем обсуждать дальнейшие шаги. Очень надеюсь, что уже через несколько месяцев значительно больше людей смогут привиться от коронавируса.

Полагаю, что к концу апреля ситуация в Эстонии будет уже совсем другой, люди смогут больше путешествовать и в сфере туризма всё изменится к лучшему.

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– В свете планов новой коалиции по сворачиванию сланцевой энергетики у многих возникает вопрос: зачем закрывать то, что приносит в госказну огромные деньги? Чем вы собираетесь это компенсировать?

– В коалиционном договоре указано, что нам нужно самим производить электроэнергию, чтобы обеспечить резерв. Своя энергия необходима и на тот случай, когда не будет энергии ветра, солнца и так далее.

– Тем не менее, жители Ида-Вирумаа убеждены, что предстоит резкое сворачивание сланцевой энергетики…

– Это не резкое сворачивание. Мы говорим о том, что переход произойдет через 15 лет, а в случае со сланцевым маслом – через 20 лет!  

– Вы уверены, что это не обернется социальной катастрофой для Ида-Вирумаа?

– Мы говорим о перспективе в 15-20 лет. К этому времени появятся другие возможности. Кроме того, можно будет что-то предпринять и на деньги ЕС.

В Эстонии есть геологическая служба, которая внимательно изучает, что находится в наших недрах.

В Эстонии много полезных ископаемых! Они и позволят нам осуществить зеленый переход в энергетике.  

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– Что, например?

– Металлы, которые могут использоваться для производства аккумуляторов.

– Еще сейчас очень много говорят о строительстве АЭС и газовых электростанций. Об этом уже упоминали наши дамы из правительства. При этом защитники сланцевой энергетики задаются вопросом: почему мы строим какие-то прожекты (АЭС, газовые электростанции), а не занимаемся реальной проблемой улавливания CO2 по примеру Норвегии, Канады и США?

– Наши предприятия уже этим занимаются!

– Но недостаточно эффективно?

– До недавнего времени, да. Теперь же у нас окажутся средства из европейского фонда справедливого перехода, которые можно будет пустить на пользу нашим сланцам – научиться использовать их так, чтобы избежать урона для окружающей среды.

– Аналитики убеждены, что никакими европейскими средствами не покрыть реальных налоговых потерь, связанных с закрытием сланцевой энергетики…

– Есть и другая сторона вопроса.

Сейчас наши предприятия получают от ЕС бесплатные квоты. Как только эта система изменится, у них сразу же возникнут огромные проблемы. Нет никаких гарантий, что прежняя система останется нетронутой до 2050 года.

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– Ида-Вирумаа не превратится в Крым? Ваш бывший партнер по коалиции, вице-председатель партии EKRE Март Хельме такой вариант не исключает…

– Ида-Вирумаа не превратится в Крым! У нас есть миллиард евро из фонда ЕС, в том числе на плавный переход от сланцевой к зеленой энергетике. Мы справимся!

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: знаем ли мы, что будет с нашей экономикой через месяц? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja ФОТО: SANDER ILVEST/
  • 10 месяцев назад министр Аас заявил в студии Postimees, что он не знает, что будет с нашей экономикой через месяц. А теперь мы знаем, чего ждать?
  • Есть ли в планах правительства дополнительные меры поддержки для туристической и ресторанной сфер? Например, временное снижение налогов для этого сектора?
  • Поддерживат ли министр идею восстановить концерн Eesti Raudtee, чтобы собрать разрозненные фирмы-лавочки воедино и резко снизить расходы? Ведь грузов все равно почти нет...
  • Возможен ли вариант продажи железной дороги в в частные руки?
  • Согласно планам новой коалиции, сворачивание сланцевой энергетики неминуемо. Зачем закрывать то, что приносит в госказну огромные деньги? Чем решено компенсировать потери?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja 

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