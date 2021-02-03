Соцсети в эпоху COVID-19: всепланетная гостиная или бордель?

В математике такой вопрос называется некорректным. Корректный – это вопрос, на который можно ответить одним словом: да или нет. В рассматриваемом случае ответов множество, и все они развернутые. Хотя в принципе можно, как говорят айтишники, упаковать их в один (правда, тоже не односложный, но достаточно компактный): соцсети – это и первое, и второе, и третье, а также пятое, двадцатое и триста восемьдесят седьмое…

Оно нам надо?

Вообще-то сам я, по выражению одного приятеля, человек совершенно не сетевой. До сих пор через силу выговариваю «аккаунт» вместо «страничка», потому что хорошо помню значение английского account (учетная запись, чаще – счет к оплате).

Завел я себе этот самый аккаунт в Facebook, работая преподавателем в частном вузе – просто чтобы легче было общаться со студентами, большинство которых проживало в других городах. К тому же, поскольку в мои обязанности входила и организация рекламы вуза, соцсети этой цели отвечали в полной мере.

А когда вуз закрыли, страничка осталась как бы в воздухе. Пользователи знают, что закрыть (ликвидировать) аккаунт на порядок сложнее, чем создать, т.е. практически невозможно. Так что сработал принцип, как говорят на Украине, «нехай буде»…

Ни Папы римского, ни Байдена, ни Путина…

Но вот что я стал замечать в последнее время. Пандемия ли виновата, но все более явно проступает не просто активизация большинства пользователей (здесь всё ясно: дефицит общения из-за ужесточения коронавирусных ограничений, желание расширить круг знакомств, выговориться), но и рост агрессивности у многих из них, причем агрессивности чаще всего немотивированной. Ну, или, скажем, мотивированной неубедительно.

Один из недавних, ставший широко известным, фактов такого порядка – это выложенный в сеть разговор некоего юриста с уважаемым специалистом, одним из авторитетных и активных участников официальной группы по борьбе с пандемией. Разговор, к слову, записанный без ведома «второй стороны» и построенный на явно провокационных, некорректных (и не с математической, а с морально-этической точки зрения) вопросах.

Мало того: тут же в сеть был выложен и номер телефона этого специалиста, так что любой желающий может позвонить ни в чем не повинному человеку и вылить на него ушат грязи, оставаясь при этом анонимным. Что вообще-то называется телефонным терроризмом.

Свой поступок упомянутый юрист впоследствии объяснил тем, что он, дескать, пытался получить ответы на свои «неудобные вопросы» у Госканцелярии, куда обращался трижды, но ничего не добился, и тогда решил обрушить весь свой и народный гнев на ученого-вирусолога.