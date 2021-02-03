В деле Porto Franco фигурирует имя бывшего гендиректора ФБР

Согласно подозрению, Керсти Крахт, бывший советник министра финансов, организовала встречу между Хилларом Тедером и Лусом Фри, а также входившим в команду экс-главы ФБР инвестиционным банкиром Рагнаром Мейтерном.

Имя Фри прозвучало при обсуждении подозрений по делу Porto Frenco, но ведущий прокурор Таави Перн не намерен до начала судебного процесса раскрывать подробности той встречи и роль бывшего главы ФБР. «Эпизод, в котором упоминается также Луис Фри, связан с подозрениями, предъявленными, как к Тедеру, так и Крахт. Но сейчас я не могу дать более подробные комментарии», - сказал Перн после заседания.

Во время заседания Перн упомянул, что в ходе проведенных в середине января обысков было обнаружено много цифровых доказательств, которые дали следователям много новой информации.

На вчерашнем заседании стало известно несколько новых подробностей разразившегося в январе скандала, которые до сих пор были скрыты от общественности. В качестве нового факта стало ясно, что Хиллар Тедер искал чиновника, который мог бы повлиять на главу банка Luminor, чтобы получить кредит на более выгодных условиях.

Центристская партия получила взятку в размере 30 000 евро

Согласно подозрению, 9 февраля 2020 года Тедер пообещал пожертвовать Центристской партии один миллион евро до местных выборов 2021 года. Первые 30 000 евро Тедер передал Центристской партии 1 июля прошлого года и пообещал и дальше периодически выплачивать деньги.

В свою очередь, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб пообещал использовать свое влияние на мэра Таллина Михаила Кылварта, чтобы проект развития Porto Franco получил сервитут (право пользования) по более выгодной цене.

Прокуратура подозревает, что Хиллар Тедер был вынужден выкупить дом Керсти Крахт за собственные деньги с помощью так называемого танкиста. При этом Крахт могла продолжать жить в нем, а также у нее оставалась возможность выкупить недвижимость в любой момент. В связи с этим эпизодом прокуратура заподозрила Тедера в отмывании денег, поскольку целью использования подставного лица было сокрытие взятки.

В свою очередь, Крахт, являясь советником министра финансов, пообещала участвовать в подаче и перенаправлении заявки на получение финансовой помощи в KredEx. Согласно подозрению, Крахт внесла предложения и отдала распоряжение чиновникам установить процентную ставку по кредиту KredEx на уровне двух процентов.

По словам защитников Тедера Эрки Кергандберга и Сандры-Кристин Кярнер, нет никакой логики в том, что Тедер пообещал Центристской партии один миллион евро для снижения цены сервитута Porto Franco на 499 000 евро.

По словам Перна, необходимо учитывать, что Тедеру предъявлено только предварительное подозрение, объем которого может измениться. «И не в пользу Тедера. Наоборот, вопросов может стать только больше», - сказал он.

Тедер хочет выйти из тюрьмы под электронный надзор