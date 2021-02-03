Ср, 3.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
4 мин для прочтения

В деле Porto Franco фигурирует имя бывшего гендиректора ФБР

Ведущий прокурор Таави Перн. ФОТО: Madis Veltman

Вчера во время слушания дела об освобождении из-под стражи бизнесмена Хиллара Тедера неожиданно стало известно, что участником одного из эпизодов уголовного дела является бывший гендиректор Федеральной службы безопасности США (ФБР) Луис Фри, который был нанят бывшим министром финансов Мартином Хельме для востребования ущерба, нанесенного в связи с международным скандалом об отмывании денег в эстонских банках, пишет Postimees.

Согласно подозрению, Керсти Крахт, бывший советник министра финансов, организовала встречу между Хилларом Тедером и Лусом Фри, а также входившим в команду экс-главы ФБР инвестиционным банкиром Рагнаром Мейтерном.

Имя Фри прозвучало при обсуждении подозрений по делу Porto Frenco, но ведущий прокурор Таави Перн не намерен до начала судебного процесса раскрывать подробности той встречи и роль бывшего главы ФБР. «Эпизод, в котором упоминается также Луис Фри, связан с подозрениями, предъявленными, как к Тедеру, так и Крахт. Но сейчас я не могу дать более подробные комментарии», - сказал Перн после заседания.

Во время заседания Перн упомянул, что в ходе проведенных в середине января обысков было обнаружено много цифровых доказательств, которые дали следователям много новой информации.

На вчерашнем заседании стало известно несколько новых подробностей разразившегося в январе скандала, которые до сих пор были скрыты от общественности. В качестве нового факта стало ясно, что Хиллар Тедер искал чиновника, который мог бы повлиять на главу банка Luminor, чтобы получить кредит на более выгодных условиях.

Центристская партия получила взятку в размере 30 000 евро

Согласно подозрению, 9 февраля 2020 года Тедер пообещал пожертвовать Центристской партии один миллион евро до местных выборов 2021 года. Первые 30 000 евро Тедер передал Центристской партии 1 июля прошлого года и пообещал и дальше периодически выплачивать деньги.

В свою очередь, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб пообещал использовать свое влияние на мэра Таллина Михаила Кылварта, чтобы проект развития Porto Franco получил сервитут (право пользования) по более выгодной цене.

Прокуратура подозревает, что Хиллар Тедер был вынужден выкупить дом Керсти Крахт за собственные деньги с помощью так называемого танкиста. При этом Крахт могла продолжать жить в нем, а также у нее оставалась возможность выкупить недвижимость в любой момент. В связи с этим эпизодом прокуратура заподозрила Тедера в отмывании денег, поскольку целью использования подставного лица было сокрытие взятки.

В свою очередь, Крахт, являясь советником министра финансов, пообещала участвовать в подаче и перенаправлении заявки на получение финансовой помощи в KredEx. Согласно подозрению, Крахт внесла предложения и отдала распоряжение чиновникам установить процентную ставку по кредиту KredEx на уровне двух процентов.

По словам защитников Тедера Эрки Кергандберга и Сандры-Кристин Кярнер, нет никакой логики в том, что Тедер пообещал Центристской партии один миллион евро для снижения цены сервитута Porto Franco на 499 000 евро.

По словам Перна, необходимо учитывать, что Тедеру предъявлено только предварительное подозрение, объем которого может измениться. «И не в пользу Тедера. Наоборот, вопросов может стать только больше», - сказал он.

Тедер хочет выйти из тюрьмы под электронный надзор

Правозащитники требуют, чтобы Хиллар Тедер, который был взят под арест на два месяца в середине января, был отпущен домой под электронный надзор. Тедер, который присутствовал на слушании из тюрьмы посредством видеомоста, подтвердил, что он готов находиться по месту жительства и у него нет никаких дел, которые потребовали бы от него покинуть дом.

По его словам, ему предстоит операция на колене, но ее точное время пока не назначено, поэтому невозможно сказать, придется ли ему покидать дом, пока он будет находиться по электронным надзором.

По словам Кергандберга, маловероятно, что Тедер мог бы совершить преступления, препятствующие правосудию, поскольку к настоящему моменту наиболее важные свидетели, как считается, были допрошены, а обыски уже были проведены в рабочих и жилых помещениях Хиллара Тедера, а также в Таллиннской городской управе, KredEx и Porto Franco.

Кергандберг напомнил, что, например, в уголовном деле Таллиннского порта, которое намного масштабнее этого, ни одного подозреваемого во взяточничестве не взяли под стражу. «Заключение под стражу Тедера - это скорее карательная акция, - сказал Кергандберг.

Кярнер добавила, что с момента предъявления подозрений ситуация существенно изменилась, поскольку Михаил Корб, подозреваемый в уголовном деле, больше не является генеральным секретарем Центристской партии, сменилось правительство, а Керсти Крахт больше не является советником министра финансов.

«Если рассуждать логически, то Михаил Корб, имеющий связи среди чиновников городской администрации Таллинна, мог бы представлять угрозу для правосудию. Я действительно не могу представить, как Хиллар Тедер мог повлиять на доказательства. Текст подозрения изобилует штампами, которые не имеют отношения лично к Хиллару Тедеру», - считает Кярнер.

Однако, по словам Перна, риск того, что Тедер может совершить новые преступления, не исчез, поскольку в ходе расследования появилась новая информация, которая усугубила подозрения в совершении преступления.

По словам Перна, есть обоснованные подозрения, что при нахождении на свободе Тедер может совершить новые преступления. «Также нельзя сделать вывод, что со сменой правящей коалиции исчезла угроза совершения преступления», - сказал Перн.

Тедер подтвердил через видеомост, что готов всячески сотрудничать со следствием и не намерен вмешиваться в работу следователей.

«Я не хочу ни на кого влиять. Ситуация, когда я нахожусь под стражей, - это для меня наказание еще до начала суда или вынесения какого-то решения. Непросто было выслушивать слова прокурора о том, насколько я плохой человек и что я могу совершать преступления против правосудия на свободе. Я готов всячески сотрудничать, как только получу доступ к уликам. Я не хочу ни на кого влиять. Я глубоко обеспокоен этими обвинениями», - сказал Тедер.

Суд примет решение об освобождении Тедера 10 февраля.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back