Рейтинги: в январе продолжился рост популярности Партии реформ и EKRE

По результатам последнего опроса Партию реформ поддерживают 30,7 процента респондентов, Центристскую партию 20,6 процента, а EKRE 17,1 процента обладающих правом голоса граждан. При этом популярность выросла только у Партии реформ и EKRE, а у остальных партий тренд скорее на понижение рейтинга. Популярность партии нового премьер-министра за три недели выросла на 2,3 процента, популярность Центристской партии находится на самом низком с февраля прошлого года уровне, а популярность EKRE за последние шесть недель поднялась на 3,5 процента.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» ( 14,9 процента), Социал-демократическая партия (7,3 процента) и "Отечество" (5,6 процента). Популярность соцдемов находится на самом низком с апреля прошлого года уровне.
Коалиционные партии поддерживают 51,3 процента респондентов, а оппозиционные 30 процентов.
НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.