Рейтинги: в январе продолжился рост популярности Партии реформ и EKRE

По результатам последнего опроса Партию реформ поддерживают 30,7 процента респондентов, Центристскую партию 20,6 процента, а EKRE 17,1 процента обладающих правом голоса граждан. При этом популярность выросла только у Партии реформ и EKRE, а у остальных партий тренд скорее на понижение рейтинга. Популярность партии нового премьер-министра за три недели выросла на 2,3 процента, популярность Центристской партии находится на самом низком с февраля прошлого года уровне, а популярность EKRE за последние шесть недель поднялась на 3,5 процента.