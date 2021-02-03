Ср, 3.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Рейтинги: в январе продолжился рост популярности Партии реформ и EKRE
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Рейтинги: в январе продолжился рост популярности Партии реформ и EKRE

Мартин Хельме и Кая Каллас. ФОТО: Mihkel Maripuu

В первом месяце года популярность выросла только у Партии реформ и Консервативной народной партии (EKRE), свидетельствуют данные опроса,  проведенного социологичской фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований).

По результатам последнего опроса Партию реформ поддерживают 30,7 процента респондентов, Центристскую партию 20,6 процента, а EKRE 17,1 процента обладающих правом голоса граждан. При этом популярность выросла только у Партии реформ и EKRE, а у остальных партий тренд скорее на понижение рейтинга. Популярность партии нового премьер-министра за три недели выросла на 2,3 процента, популярность Центристской партии находится на самом низком с февраля прошлого года уровне, а популярность EKRE за последние шесть недель поднялась на 3,5 процента.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» ( 14,9 процента), Социал-демократическая партия (7,3 процента) и "Отечество" (5,6 процента). Популярность соцдемов находится на самом низком с апреля прошлого года уровне. 

Коалиционные партии поддерживают 51,3 процента респондентов, а оппозиционные 30 процентов.

НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.

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