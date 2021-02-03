Ср, 3.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Контавейт вышла во второй круг на турнире в Мельбурне

Анетт Контавейт. ФОТО: Dppi/rob Prange/zumapress.com/Scanpix

Первая ракетка Эстонии, занимающая 23-е место в мировом рейтинге Анетт Контавейт с победы стартовала на теннисном турнире Grampians Trophy в австралийском Мельбурне, пишет Rus.ERR.

В матче первого круга в ночь на среду она обыграла 82-ю ракетку мира, американку Кристину Макхейл - 6:1, 6:3. 

Эстонка сделала 5 эйсов, реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов и совершила две двойные ошибки. 

Во втором раунде соперницей Контавейт станет еще одна представительница США, занимающая 339-е место в рейтинге WTA Бетани Маттек-Сандс.

Турнир Grampians Trophy специально организовали для теннисисток, которые отбыли 14-дневный карантин по прибытии в Мельбурн, не имея права выходить из гостиничных номеров.

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