Контавейт вышла во второй круг на турнире в Мельбурне
Первая ракетка Эстонии, занимающая 23-е место в мировом рейтинге Анетт Контавейт с победы стартовала на теннисном турнире Grampians Trophy в австралийском Мельбурне, пишет Rus.ERR.
Первая ракетка Эстонии, занимающая 23-е место в мировом рейтинге Анетт Контавейт с победы стартовала на теннисном турнире Grampians Trophy в австралийском Мельбурне, пишет Rus.ERR.
В матче первого круга в ночь на среду она обыграла 82-ю ракетку мира, американку Кристину Макхейл - 6:1, 6:3.
Эстонка сделала 5 эйсов, реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов и совершила две двойные ошибки.
Во втором раунде соперницей Контавейт станет еще одна представительница США, занимающая 339-е место в рейтинге WTA Бетани Маттек-Сандс.
Турнир Grampians Trophy специально организовали для теннисисток, которые отбыли 14-дневный карантин по прибытии в Мельбурн, не имея права выходить из гостиничных номеров.