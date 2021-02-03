Контавейт вышла во второй круг на турнире в Мельбурне

В матче первого круга в ночь на среду она обыграла 82-ю ракетку мира, американку Кристину Макхейл - 6:1, 6:3.

Эстонка сделала 5 эйсов, реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов и совершила две двойные ошибки.

Во втором раунде соперницей Контавейт станет еще одна представительница США, занимающая 339-е место в рейтинге WTA Бетани Маттек-Сандс.