Безос покинет пост гендиректора Amazon

Так, выручка компании впервые превысила $100 млрд, а прибыль достигла максимума по итогам третьего квартала подряд. Безос заявил, что это создает оптимальные условия для смены руководства.

Он останется исполнительным председателем совета директоров компании.

Новым CEO компании станет нынешний руководитель облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) Энди Джесси, который работает в Amazon с 1997 года.

Amazon в четвертом квартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое - до $7,222 млрд, или $14,09 в расчете на акцию, по сравнению с $3,268 млрд, или $6,47 на акцию, за аналогичный период 2019 года. Операционная прибыль выросла до $6,9 млрд с $3,9 млрд.

Выручка подскочила на 44% и достигла $125,6 млрд против $87,4 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют рост составил 42%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $7,2 на акцию при выручке в $119,72 млрд.

Сама компания в конце октября прогнозировала, что выручка в четвертом квартале будет находиться в диапазоне $112-121 млрд, операционная прибыль - $1-4,5 млрд.

Продажи в Северной Америке в минувшем квартале выросли до $75,346 млрд по сравнению с $53,67 млрд за тот же период годом ранее, за рубежом - до $37,467 млрд с $23,813 млрд. Выручка AWS подскочила до $12,742 млрд против $9,954 млрд годом.

По итогам всего 2020 года компания увеличила чистую прибыль до $21,3 млрд, или $41,83 в расчете на акцию, по сравнению с $11,6 млрд, или $23,01 млрд в предшествующий год. Операционная прибыль повысилась до $22,9 млрд с $14,5 млрд. Выручка поднялась на 38% - до $386,1 млрд.

Amazon прогнозирует, что в первом квартале выручка будет находиться в диапазоне от $100 млрд до $106 млрд (рост на 32,5-40,5% в годовом выражении), сообщается в отчетности.

Безос выразил уверенность, что Джесси, который работает в Amazon почти так же долго, как и сам основатель компании, будет выдающимся руководителем. Он напомнил, что история Amazon началась 27 лет назад, когда онлайн-ритейлер был только идеей, у него не было имени, и самый частый вопрос, который ему доводилось слышать, было "а что такое интернет?"

Безос сообщил, что в новой должности намерен сосредоточиться на новых продуктах Amazon и на разработке инициатив на ранней стадии. По его словам, руководство компанией, в которой работают 1,3 млн человек и которая обслуживает сотни миллионов людей и предприятий, поглощает все его силы. После смены должности он рассчитывает, что у него появится больше времени на другие проекты - благотворительный фонд Day 1 Fund, экологический Bezos Earth Fund, аэрокосмический проект Blue Origin, газету The Washington Post и "другие увлечения".