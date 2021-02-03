В Эстонии задержали грузовик, начиненный контрабандой

Это произошло в порту Пыхьясадам в Палдиски во время осмотра грузовика с литовскими номерами, который направлялся в Швецию. Речь идет о самом большом количестве контрабандных сигарет, обнаруженных за последние десять лет. В конце 2019 года изъяли 10 млн контрабандных сигарет.

Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство, которым руководит Пыхьяская окружная прокуратура. В интересах следствия невозможно подробнее комментировать этот инцидент.

Контрабандные сигареты. ФОТО: MTA

Вольдемар Линно из Налогово-таможенного департамента подчеркнул, что в таможенном пространстве Европейского союза обязанность таможни защищать общество и экономику не ограничивается только Эстонией. «Поэтому к порту Палдиски проявляется повышенное внимание, так как мы знаем, что злоумышленники пытаются доставить контрабандные сигареты через Эстонию в Скандинавию и Западную Европу», - сказал он.