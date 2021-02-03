В Эстонии задержали грузовик, начиненный контрабандой
В субботу, 30 января, в ходе таможенного контроля сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили 10,4 млн контрабандных сигарет Winston.
В субботу, 30 января, в ходе таможенного контроля сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили 10,4 млн контрабандных сигарет Winston.
Это произошло в порту Пыхьясадам в Палдиски во время осмотра грузовика с литовскими номерами, который направлялся в Швецию. Речь идет о самом большом количестве контрабандных сигарет, обнаруженных за последние десять лет. В конце 2019 года изъяли 10 млн контрабандных сигарет.
Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство, которым руководит Пыхьяская окружная прокуратура. В интересах следствия невозможно подробнее комментировать этот инцидент.
Вольдемар Линно из Налогово-таможенного департамента подчеркнул, что в таможенном пространстве Европейского союза обязанность таможни защищать общество и экономику не ограничивается только Эстонией. «Поэтому к порту Палдиски проявляется повышенное внимание, так как мы знаем, что злоумышленники пытаются доставить контрабандные сигареты через Эстонию в Скандинавию и Западную Европу», - сказал он.
В прошлом году сотрудники Налогово-таможенного департамента изъяли в июне 9,6 млн и 3 млн, в апреле — 1,7 млн и в январе — 7,92 контрабандных сигарет. «Обнаружение большого количества контрабандных сигарет как на материковой части страны, так и на границе — это результат профессиональной работы Налогово-таможенного департамента, которым мы даем четкий сигнал преступникам, что использование Эстонии как транзитной страны приведет к обнаружению контрабанды. А за этим последует наказание», - добавил Вольдемар Линно.