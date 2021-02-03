Объем производства в деревообрабатывающей промышленности в прошлом году вырос

По словам исполнительного директора Союз Хенрика Вялья, обрабатывающая промышленность является одним из важнейших столпов экономики в неспокойные времена. Из опубликованных недавно департаментом статистики данных следует, что, хотя в прошлом году объем производства в обрабатывающей промышленности Эстонии снизился на 4% по сравнению с 2019 годом, деревообработка показала тенденцию к росту. Деревообработка была одним из трех направлений обрабатывающей промышленности, где объемы производства превысили уровень прошлого года.

«Обрабатывающая промышленность – крупнейший сектор экономики Эстонии. Одна из ее важнейших отраслей, лесная и деревообрабатывающая промышленность, в прошлом году также была локомотивом внешней торговли Эстонии и важнейшим стабилизатором торгового баланса», – сказал Вялья, по словам которого, хотя неожиданно вспыхнувшая пандемия коронавирусной инфекции также привнесла неопределенность в лесной и деревообрабатывающий сектор, деревообрабатывающая промышленность быстро восстановилась, поскольку ограничения, введенные во всем мире, позволили проводить больше времени дома. Экономический рост, предшествовавший пандемии коронавирусной инфекции, привел к увеличению сбережений людей, которые стали использоваться для расширения или ремонта жилья, поскольку возможности для путешествий сократились, а развлекательные заведения закрывались.

«Интерес к некоторым категориям товаров в прошлом году был выше, чем когда-либо прежде. К ним относятся, например, садовые домики, садовая мебель и игровые площадки для детей. Также террасные и обшивочные доски, – сказал Вялья, по словам которого высокое качество произведенных в Эстонии изделий из дерева известно во всем мире, и благодаря этому мы можем успешно конкурировать с крупными и известными странами с сильной деревообрабатывающей промышленностью. - Многие местные предприятия деревообрабатывающей промышленности описывали, как производственные мощности и нехватка сырья препятствуют удовлетворению стремительно растущего мирового спроса. Наверное, никто не мог предсказать такой сценарий, когда разразилась пандемия коронавирусной инфекции».

Лесной и деревообрабатывающий сектор прямо или косвенно обеспечивает работой 60 000 жителей Эстонии и является особенно важным работодателем за пределами крупных центров притяжения. Он сказал, что рабочие места, созданные в лесной и деревообрабатывающей промышленности, оказывают значительное влияние на окружающие предприятия и стимулируют местный спрос на рабочие места в секторе услуг. «Уровень жизни и рынок труда в сельской местности особенно уязвимыми к экономическим потрясениям. Увеличение объемов производства в деревообрабатывающей промышленности способствовало сохранению рабочих мест в лесной и деревообрабатывающей промышленности, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Это, в свою очередь, также помогло другим предприятиям, работающим в регионе, справиться с трудностями», – сказал Вялья.