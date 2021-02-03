Роналду посрамил скептиков, не признававших его лучшим бомбардиром в истории футбола

Встреча в Милане завершилась победой гостей со счетом 2:1. На гол Лаутаро Мартинеса (9') "Ювентус" ответил двумя мячами легендарного португальского форварда. Первый гол Криштиану забил с пенальти, второй - в пустые ворота с угла штрафной, воспользовавшись ошибкой покинувшего рамку голкипера Самира Хандановича.

Теперь на счету Роналду 763 гола в официальных матчах за карьеру. По версии газеты Marca, Криштиану только сейчас обошел Пеле и Йозефа Бицана, которые за профессиональную карьеру забили по 762 мяча. Согласно альтернативным подсчетам, Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории футбола еще в январе.

В пользу версии испанского издания говорит тот факт, что один из бывших клубов Роналду - мадридский "Реал" - только сегодня поздравил игрока с выдающимся достижением. "Лучший бомбардир в истории клуба также стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола. Наши поздравления", - гласит сообщение мадридского клуба.

Голы Роналду распределяются следующим образом: 451 - за "Реал", 118 - за "Манчестер Юнайтед", 87 - за "Ювентус", 5 - за "Спортинг" и 102 - за сборную Португалии.

Добавим, что матч против "Интера" стал для вратаря бьянконери Джанлуиджи Буффона 1100-м в карьере.