В Эстонии скончались девять пациентов с COVID-19, заразились 688
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5920 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 688, то 11,6% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5920 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 688, то 11,6% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 332 человек. В Харьюмаа 260 новых случая приходятся на Таллинн.
В Тартумаа добавилось 97, в Ида-Вирумаа — 79, в Пярнумаа — 43, в Вырумаа — 19, в Рапла- и Валнамаа — 15, в Йыгева-, Ярва- и Ляэне-Вирумаа — по 14, на Сааремаа — 13, в Пыльвамаа — девять, в Вильяндимаа — семь и в Ляэнемаа — три новых случая. На Хийумаа не выявлено ни одного зараженного. В случае 14 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 536,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,8% от общего количества сделанных тестов.
Открыто 46 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 405 человек. Скончались девять пациентов.
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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии вакцинировали 30 158 человек, две дозы вакцины получили 12 842 человека
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 30 158 человек, из которых 12 842 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 261 666 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 3045 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 336.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Невзирая на интенсивность заражения, ощущение опасности в отношении распространения коронавируса снижается
По результатам опроса населения, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии, у жителей Эстонии снижается ощущение опасности в отношении распространения коронавирусной инфекции, однако люди по-прежнему усердно соблюдают меры предосторожности по профилактике заражения.
Интенсивность заражения COVID-19 в Эстонии остается высокой. Некоторые признаки снижения наблюдаются в Харьюмаа, ситуация в Ида-Вирумаа стабилизировалась, но при этом показатели заражения в Южной Эстонии растут. Главной проблемой остается большая заполняемость койко-мест в палатах интенсивной терапии для пациентов с COVID-19. Важно избегать лишних контактов и соблюдать профилактические меры во избежание заражения.
С этой недели по всей Эстонии действуют одинаковые ограничения для борьбы с COVID-19, поскольку вирус демонстрирует равномерное распространение по всем регионам. Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут работать в вечернее время до 21:00, при этом проводить время вместе разрешается группам до шести человек.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.