Внимание! Примите участие в первом в этом году вкусном розыгрыше Rus.Postimees!

Заведение, расположенное на четвертом, ресторанном этаже торгового центра T1, хотя и называется тратторией, предлагает разнообразные блюда итальянской кухни. Конечно, здесь есть и паста, и пицца, но владельцы ресторана также включили в свое меню широко известные и популярные не только в Италии мясные и рыбные кушанья.
Для наших читателей по случаю 14 февраля AlFredo устроит настоящий пир: ужин на двоих из трех блюд. Причем меню, как мы и попросили, составлено специально для влюбленной пары. Судите сами!
На закуску любитель или любительница морепродуктов получит мидии – чем не итальянский вариант! Мясоеду предложат не менее итальянское блюдо: карпаччо из говядины. Одним основным блюдом будет skirt-стейк на гриле с грибным соусом и брокколи. Skirt-стейк, или мачете – особая часть диафрагмы быка. Прожарку сможете заказать, как и положено, по своему усмотрению. Другим основным блюдом станет поджаренное нежное филе трески с картофельным пюре и соусом из белого вина.
А как быть, если оба гостя, и прекрасная дама, и ее мужественный спутник предпочитают мясо? Ничего страшного, значит, будет два стейка, но мы все же предлагаем выбрать разные блюда: так у вас сложится более полная картина о возможностях ресторана.
К каждому блюду вам предложат по бокалу вина, которые вдумчиво подобраны профессиональным сомелье.
Десерта в праздничном меню тоже два: абсолютно итальянский тирамису и космополитичный штрудель.
В общем, день святого Валентина в AlFredo Trattoria можно отпраздновать на славу! Победители розыгрыша станут героями специального репортажа Rus.Postimees. Как всегда, наш репортер возьмет у победителей интервью, а фотограф сделает чудесные фотографии.
💙РОЗЫГРЫШ💙 романтического ужина на двоих 14 февраля в таллиннском ресторане AlFredo Trattoria! Чтобы участвовать,...Posted by Rus.Postimees on Wednesday, February 3, 2021
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