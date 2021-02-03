Четыре партии в горсобрании Таллинна требуют отставки Калле Кландорфа

Вчера вечером передача Reporter на Kanal 2 показала очень печальный сюжет о пожилой женщине, которая из-за нерасчищенного тротуара не смогла дойти до глазной клиники Ида-Таллиннской центральной больницы и оказалась из-за этого в тяжелой ситуации.
Благодарим журналистов и работников Kanal 2 за то, что они обратили внимание на пожилого человека и помогли женщине попасть на прием к врачу.
В этой же передаче за комментарием обратились к вице-мэру Калле Кландорфу, который отвечает за коммунальную сферу Таллинна. Кландорф заявил, что со столичными улицами все хорошо и посоветовал пожилой женщине, попавшей в снежный плен, ездить по делам на такси, а не ходить по улице.
Бессердечность и равнодушие по отношению к более слабым не подобают руководителям столицы Эстонии, и управление городом с таким отношением к людям продолжаться больше не может.
Город обязан обеспечить всем таллиннцам возможность пользоваться публичным пространством. Особенно это касается пожилых, а также родителей маленьких детей и людей с особыми потребностями. Улицы Таллинна сейчас не выглядят так, как должны выглядеть улицы современной европейской столицы.
Вице-мэр Кландорф отвечает не только за организацию парадов очистительной техники, но и за то, чтобы доверенная ему сфера была в порядке. В случае же возникновения проблем вице-мэр обязан выполнять и надзорную функцию. Совет пожилой женщине (а заодно, почему бы и нет, – детям и остальным пешеходам) ездить на такси, показывает, что уже даже после всего нескольких дней снегопада в мэрии Таллинна царит безразличный настрой к происходящему в городе.
Четыре партии в горсобрании Таллинна – Консервативная народная партия Эстонии, «Отечество», Партия реформ и Социал-демократическая партия совместно начинают процедуру выражения недоверия вице-мэру Калле Кландорфу. Мэрия должна не только принести извинения, но также привести улицы города в порядок и позаботиться о том, чтобы столицей руководили люди, которым знакомы сострадание и забота о ближних. Раз Калле Кландорф со своей ролью не справляется, мы выразим ему недоверие.
Март Каллас, председатель фракции EKRE
Олле Кооп, председатель таллиннского округа Isamaa
Кристен Михал, председатель фракции Партии реформ
Раймонд Кальюлайд, председатель столичного округа Социал-демократической партии