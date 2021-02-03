Четыре партии в горсобрании Таллинна требуют отставки Калле Кландорфа

Вчера вечером передача Reporter на Kanal 2 показала очень печальный сюжет о пожилой женщине, которая из-за нерасчищенного тротуара не смогла дойти до глазной клиники Ида-Таллиннской центральной больницы и оказалась из-за этого в тяжелой ситуации.

Благодарим журналистов и работников Kanal 2 за то, что они обратили внимание на пожилого человека и помогли женщине попасть на прием к врачу.

В этой же передаче за комментарием обратились к вице-мэру Калле Кландорфу, который отвечает за коммунальную сферу Таллинна. Кландорф заявил, что со столичными улицами все хорошо и посоветовал пожилой женщине, попавшей в снежный плен, ездить по делам на такси, а не ходить по улице.

Бессердечность и равнодушие по отношению к более слабым не подобают руководителям столицы Эстонии, и управление городом с таким отношением к людям продолжаться больше не может.

Город обязан обеспечить всем таллиннцам возможность пользоваться публичным пространством. Особенно это касается пожилых, а также родителей маленьких детей и людей с особыми потребностями. Улицы Таллинна сейчас не выглядят так, как должны выглядеть улицы современной европейской столицы.

Вице-мэр Кландорф отвечает не только за организацию парадов очистительной техники, но и за то, чтобы доверенная ему сфера была в порядке. В случае же возникновения проблем вице-мэр обязан выполнять и надзорную функцию. Совет пожилой женщине (а заодно, почему бы и нет, – детям и остальным пешеходам) ездить на такси, показывает, что уже даже после всего нескольких дней снегопада в мэрии Таллинна царит безразличный настрой к происходящему в городе.

Четыре партии в горсобрании Таллинна – Консервативная народная партия Эстонии, «Отечество», Партия реформ и Социал-демократическая партия совместно начинают процедуру выражения недоверия вице-мэру Калле Кландорфу. Мэрия должна не только принести извинения, но также привести улицы города в порядок и позаботиться о том, чтобы столицей руководили люди, которым знакомы сострадание и забота о ближних. Раз Калле Кландорф со своей ролью не справляется, мы выразим ему недоверие.

Март Каллас, председатель фракции EKRE

Олле Кооп, председатель таллиннского округа Isamaa

Кристен Михал, председатель фракции Партии реформ