Эстонский банк перестанет финансировать покупку дизельных автомобилей

Хотя изменение коснется лизинговых операций лишь через девять лет, исключение было включено в кредитную политику банка LHV уже сейчас. Таким образом, LHV заявляет о долгосрочной тенденции, а также берет более четкое направление в сторону электромобилей и сокращает углеродный след в портфеле LHV.
«Если мы посмотрим на мир и изучим климатические цели, станет ясно, что решения о будущем следует принимать значительно быстрее. В LHV мы видим возможности, которые дает зеленый переворот для экономики, и поэтому считаем, что экономически разумно способствовать триумфальному шествию автомобилей работающих на электричестве и водороде», - сказал глава отдела лизинга LHV Эрки Линк, а также добавил, что банк уже предлагает покупку электромобилей на более выгодных условиях.
По данным Транспортного департамента, в 2020 году в Эстонии было поставлено на учет 482 электромобиля, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Некоторые страны уже работают над тем, чтобы сократить продажи дизельных автомобилей. Так, например, Великобритания, Дания и другие страны планируют с 2030 года ограничить продажи автомобилей с ДВС, а Норвегия уже с 2025 года.