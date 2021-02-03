Ср, 3.02.2021
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Майлис Репс
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Эстонский банк перестанет финансировать покупку дизельных автомобилей

Дизельное топливо. Иллюстративное фото. ФОТО: Маргус Ансу

В соответствии с долгосрочной стратегией и желанием внести свой вклад в достижение климатических целей Эстонии, банк LHV решил, что с 2030 года не будет финансировать покупку в лизинг новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. Об этом говорится в пресс-сообщении банка.

Хотя изменение коснется лизинговых операций лишь через девять лет, исключение было включено в кредитную политику банка LHV уже сейчас. Таким образом, LHV заявляет о долгосрочной тенденции, а также берет более четкое направление в сторону электромобилей и сокращает углеродный след в портфеле LHV.

«Если мы посмотрим на мир и изучим климатические цели, станет ясно, что решения о будущем следует принимать значительно быстрее. В LHV мы видим возможности, которые дает зеленый переворот для экономики, и поэтому считаем, что экономически разумно способствовать триумфальному шествию автомобилей работающих на электричестве и водороде», - сказал глава отдела лизинга LHV Эрки Линк, а также добавил, что банк уже предлагает покупку электромобилей на более выгодных условиях.

По данным Транспортного департамента, в 2020 году в Эстонии было поставлено на учет 482 электромобиля, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Некоторые страны уже работают над тем, чтобы сократить продажи дизельных автомобилей. Так, например, Великобритания, Дания и другие страны планируют с 2030 года ограничить продажи автомобилей с ДВС, а Норвегия уже с 2025 года.

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