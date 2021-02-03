Эстонский банк перестанет финансировать покупку дизельных автомобилей

Хотя изменение коснется лизинговых операций лишь через девять лет, исключение было включено в кредитную политику банка LHV уже сейчас. Таким образом, LHV заявляет о долгосрочной тенденции, а также берет более четкое направление в сторону электромобилей и сокращает углеродный след в портфеле LHV.

«Если мы посмотрим на мир и изучим климатические цели, станет ясно, что решения о будущем следует принимать значительно быстрее. В LHV мы видим возможности, которые дает зеленый переворот для экономики, и поэтому считаем, что экономически разумно способствовать триумфальному шествию автомобилей работающих на электричестве и водороде», - сказал глава отдела лизинга LHV Эрки Линк, а также добавил, что банк уже предлагает покупку электромобилей на более выгодных условиях.