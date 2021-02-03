Получение гражданства Евросоюза — это лишь вопрос денег

Критика ЕС

«Система золотых паспортов обесценивает суть гражданства ЕС. Европейские ценности не продаются», - сказал недавно уполномоченный ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Делегаты Европейского союза на панельном заседании в прошлом году пришли к выводу, что Европа не может предоставлять быстрый вход для преступников. «Паспорт и виза ЕС не являются теми вещами, которым можно торговать. Деньги не должны быть критерием для получения гражданства и право на проживание в ЕС», - передало слова члена Партии зеленых Германии и Европарламента Свена Гегольда издание The Straits Times.

Гегольд много лет пытается заставить Европейскую комиссию начать борьбу с программой. Депутат парламента не согласен с утверждением, что у каждой страны есть суверенное право менять свою политику гражданства так, как ей хочется.

Поскольку паспорт Мальты или любой другой страны-члена ЕС открывает доступ к услугам и льготам во всех остальных странах-членах союза, по мнению Гегольда, речь не идет о вопросе одной страны. Вместе с гражданством ЕС человек получает и избирательное право.

«Участвующие в схеме страны зарабатывают прибыль на всех действующих в ЕС правах, - написал Гегольд в октябре на своем сайте. - Настало время введения конкретных мер противостояния». «В плане риска отмывания денег и коррупции страны-члены должны усиливать свой контроль, чтобы бороться с преступностью и коррупцией». - подчеркнула президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ответе на запрос Гегольда о золотых паспортах.

«К сожалению, риски при выдаче видов на жительство не всегда снижены со стороны стран-членов,- отметила она. - Поэтому Европейская комиссия продолжит внимательно наблюдать за схемой выдачи видов на жительство инвесторам, чтобы гарантировать выполнение законов ЕС в странах-членах союза».

У Греции больше всего китайских «клиентов»

По словам экспертов, Греция больше не является для китайцев воротами в Шенгенскую зону и ЕС, они уже наслаждаются жизнью в новом доме. ФОТО: LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Scanpix

Мальта не является единственной, кто заманивает инвесторов паспортами ЕС, такую же схему используют в Португалии, Испании, на Кипре и в Греции.

После длившегося десятилетие экономического спада цены на недвижимость в Греции упали до крайне низкого уровня. Для оживления рынка недвижимости была запущена программа золотых виз.

Программа предлагает людям из-за пределов ЕС возможность получить пятилетний вид на жительство в случае, если они инвестируют в недвижимость Греции минимум 250 000 евро.

Вид на жительство можно продлить и по прошествии семи лет попросить греческое гражданство. Наличие вида на жительство сразу дает привилегию свободно ездить по Шенгенскому визовому пространству.

В конце ноября издание VICE пришло к выводу, что в бизнесе на недвижимости в Афинах распространены мошеннические схемы, в которых для иностранных инвесторов цены на квартиры завышаются в два и даже три раза. Также Грецию сотрясают скандалы из-за отмывания денег и уклонения от налогов со стороны крупнейших бизнесов на недвижимости Греции.

Во время пандемии программа была прибыльной для Греции. В 2019 году количество выдаваемых видов на жительство гражданам третьих стран увеличилось на 46 процентов. В ноябре эксперты по рынку недвижимости Греции выразили надежду на то, что и в условиях пандемии визовый бизнес может быть прибыльным из-за брекзита, и граждане Британии могут принести 50-процентный рост.

Начиная с момента запуска системы в 2014 году до мая 2020 года были выданы 7550 видов на жительство, 5504 из которых получили китайские инвесторы. По данным Центробанка Греции, в 2018 году программа принесла китайского капитала на 469 миллионов евро, на следующий год эта сумма удвоилась.

Китай и Греция постепенно создают плотные торгово-инвесторские связи уже больше десяти лет. Также Греция согласилась участвовать в проекте нового Шелкового пути. По словам экспертов, китайцы уже не считают Грецию путем в Шенгенское пространство ЕС, они скорее наслаждаются жизнью в новом доме. «Им нравится в Афинах и пригороде, они создают маленькие китайские городки. Китайцы покупают многоквартирные дома, где все собственники одной национальности», - сказа руководитель миграционной политики адвокатского бюро Dedes Анни Авгули изданию AFP.

В бюро есть специальный отдел для подачи ходатайств на получение золотых виз китайскими клиентами, но для некоторых инвесторов длительный срок ожидания может оказаться неприятным. «Если говорите клиенту, что на подачу ходатайства может уйти год, то клиенту может показаться, что вы указываете ему на дверь», - сказала руководитель по инвестициям Dedes Дорина Кобзару.

Ходатайства отклоняют и потому, что производство по ним идет в том же отделе, который перегружен ходатайствами о предоставлении убежища.