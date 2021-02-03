Получение гражданства Евросоюза — это лишь вопрос денег

Мальтийская программа гражданства для инвесторов, или так называемая схема золотых паспортов, вопреки противостоянию Европейской комиссии дала российским олигархам возможность получить паспорта ЕС, пишет Postimees.
В последний день прошлого года правительство Мальты сообщило, что ради большей прозрачности оно решило обнародовать имена всех людей, которые получили гражданство страны на основании сделанных инвестиций. Это решение стало полным отказом от ноябрьского заявления правительства, которым заверялось, что у занимающегося политикой гражданства министерства есть полное право засекретить информацию по данному вопросу.
«Все сделанные для увеличения прозрачности изменения проведены с учетом правил хорошего тона управления, чтобы усилить программу, принесшую много пользы жителям Мальты», - привела слова отвечающего за вопросы гражданства в местном Министерстве внутренних дел Алекса Мускати газета Times of Malta.
Журналист-расследователь «Новой газеты» Владимир Прокушев выяснил, что в мальтийский программе гражданства имеется целый ряд граждан России и других республик СНГ, среди 3000 обладателей видов на жительство на Мальте их около 300.
«По опубликованным властями Мальты данным мы видим, что кроме известных бизнесменов гражданами Мальты являются целые семьи влиятельных россиян. Мальтийский паспорт особенно популярен среди предпринимателей из отдаленных регионов России», - написал Прокушев.
Дверь к отмыванию денег
В списке можно найти учредителя обработчика мяса Velcom Раису Демину, бывшего руководителя Амурской области Леонида Короткова и соучредителя российский риелтерской фирмы LRS Георгия Ведерникова вместе с семьей. Вместе с членами семьи гражданство Мальты получил и исполнительный директор крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Сергей Богданчиков.
В том же списке имеется российский мультимиллионер Сергей Колесников, который в 2010 году сбежал от притеснений со стороны российских властей в Таллинн. Колесников написал занимавшему тогда пост президента Дмитрию Медведеву открытое письмо, в котором обратил внимание на то, что на берегу Черного моря за коррупционные и краденные деньги Владимиру Путину строят люксовую виллу. Речь идет о той самой вилле, которая недавно попала в орбиту интересов общественности, благодаря фильму Алексея Навального. Путин своей вины не признал.
Для Мальты выдача золотых паспортов является прибыльным бизнесом. За последние шесть лет маленький остров в Средиземном море заработал на торговле гражданством от миллиарда до полутора миллиардов евро. Мальтийский паспорт дает человеку все привелегии, которые имеются у причастности к ЕС, например, он позволяет ездить в Шенгенской зоне без виз и работать в любой стране Европейского союза.
Условия для получения гражданства Мальты определены очень четко. Прежде через «Программу индивидуальных инвесторов» паспорт страны можно было получить за инвестиции в размере 1,1 миллиона евро. Недавно это программу заменили на «Гражданство за особые заслуги».
По новой системе, заинтересованное лицо должно купить на Мальте недвижимость стоимостью 600 000 — 750 000 евро, сделать пожертвование в размере 10 000 евро зарегистрированному недоходному объединению, заплатить 15 000 евро плату за договор и прописаться жителем острова. Через год можно подать заявление на получение гражданства страны.
ЕС неоднократно выражал обеспокоенность такой политикой, и скоро дело должно попасть в Европейский суд. Мальте потребовались 67 дней, чтобы ответить на прошлогодний призыв Европейской комиссии прекратить схему золотых паспортов, но продавать паспорта Мальта не прекратила до сих пор. Главной проблемой называется возможность, что золотые паспорта открывают двери для отмывания денег, уклонения от налогов и коррупции.
Самым заметным примером наличия преступных связей у программы считается убийство мальтийской журналистки Дафне Каруана Галиция. Убитая автобомбой 16 октября 2017 Галиция расследовала именно программу золотых паспортов.
Критика ЕС
«Система золотых паспортов обесценивает суть гражданства ЕС. Европейские ценности не продаются», - сказал недавно уполномоченный ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Делегаты Европейского союза на панельном заседании в прошлом году пришли к выводу, что Европа не может предоставлять быстрый вход для преступников. «Паспорт и виза ЕС не являются теми вещами, которым можно торговать. Деньги не должны быть критерием для получения гражданства и право на проживание в ЕС», - передало слова члена Партии зеленых Германии и Европарламента Свена Гегольда издание The Straits Times.
Гегольд много лет пытается заставить Европейскую комиссию начать борьбу с программой. Депутат парламента не согласен с утверждением, что у каждой страны есть суверенное право менять свою политику гражданства так, как ей хочется.
Поскольку паспорт Мальты или любой другой страны-члена ЕС открывает доступ к услугам и льготам во всех остальных странах-членах союза, по мнению Гегольда, речь не идет о вопросе одной страны. Вместе с гражданством ЕС человек получает и избирательное право.
«Участвующие в схеме страны зарабатывают прибыль на всех действующих в ЕС правах, - написал Гегольд в октябре на своем сайте. - Настало время введения конкретных мер противостояния». «В плане риска отмывания денег и коррупции страны-члены должны усиливать свой контроль, чтобы бороться с преступностью и коррупцией». - подчеркнула президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ответе на запрос Гегольда о золотых паспортах.
«К сожалению, риски при выдаче видов на жительство не всегда снижены со стороны стран-членов,- отметила она. - Поэтому Европейская комиссия продолжит внимательно наблюдать за схемой выдачи видов на жительство инвесторам, чтобы гарантировать выполнение законов ЕС в странах-членах союза».
У Греции больше всего китайских «клиентов»
Мальта не является единственной, кто заманивает инвесторов паспортами ЕС, такую же схему используют в Португалии, Испании, на Кипре и в Греции.
После длившегося десятилетие экономического спада цены на недвижимость в Греции упали до крайне низкого уровня. Для оживления рынка недвижимости была запущена программа золотых виз.
Программа предлагает людям из-за пределов ЕС возможность получить пятилетний вид на жительство в случае, если они инвестируют в недвижимость Греции минимум 250 000 евро.
Вид на жительство можно продлить и по прошествии семи лет попросить греческое гражданство. Наличие вида на жительство сразу дает привилегию свободно ездить по Шенгенскому визовому пространству.
В конце ноября издание VICE пришло к выводу, что в бизнесе на недвижимости в Афинах распространены мошеннические схемы, в которых для иностранных инвесторов цены на квартиры завышаются в два и даже три раза. Также Грецию сотрясают скандалы из-за отмывания денег и уклонения от налогов со стороны крупнейших бизнесов на недвижимости Греции.
Во время пандемии программа была прибыльной для Греции. В 2019 году количество выдаваемых видов на жительство гражданам третьих стран увеличилось на 46 процентов. В ноябре эксперты по рынку недвижимости Греции выразили надежду на то, что и в условиях пандемии визовый бизнес может быть прибыльным из-за брекзита, и граждане Британии могут принести 50-процентный рост.
Начиная с момента запуска системы в 2014 году до мая 2020 года были выданы 7550 видов на жительство, 5504 из которых получили китайские инвесторы. По данным Центробанка Греции, в 2018 году программа принесла китайского капитала на 469 миллионов евро, на следующий год эта сумма удвоилась.
Китай и Греция постепенно создают плотные торгово-инвесторские связи уже больше десяти лет. Также Греция согласилась участвовать в проекте нового Шелкового пути. По словам экспертов, китайцы уже не считают Грецию путем в Шенгенское пространство ЕС, они скорее наслаждаются жизнью в новом доме. «Им нравится в Афинах и пригороде, они создают маленькие китайские городки. Китайцы покупают многоквартирные дома, где все собственники одной национальности», - сказа руководитель миграционной политики адвокатского бюро Dedes Анни Авгули изданию AFP.
В бюро есть специальный отдел для подачи ходатайств на получение золотых виз китайскими клиентами, но для некоторых инвесторов длительный срок ожидания может оказаться неприятным. «Если говорите клиенту, что на подачу ходатайства может уйти год, то клиенту может показаться, что вы указываете ему на дверь», - сказала руководитель по инвестициям Dedes Дорина Кобзару.
Ходатайства отклоняют и потому, что производство по ним идет в том же отделе, который перегружен ходатайствами о предоставлении убежища.
Скандал остановил кипрскую программу
Когда в 2019 году Европейская комиссия выразил обеспокоенность политикой предоставления гражданства инвесторам и обратила внимание на то, что в этих рамках не действует достаточный контроль за безопасностью и фоновой информацией, наряду с Мальтой и Болгарией упоминали и Кипр.
Кипр остановил выдачу паспортов после разразившегося в октябре медийного скандала, когда государственные политики согласились помочь выдуманным китайским преступникам, отмывающим деньги, в процессе подачи ходатайств о визах. В ходе организованного Al Jazeera расследования были опубликованы 1400 документов, и было доказано, что Кипр помогал находящимся в международном розыске людям покупать гражданство Кипра и ЕС. В схеме были замешаны высокопоставленные политики страны до председателя парламента.
Кипр начал предлагать возможность получения гражданства за крупные инвестиции уже в 2007 году, но серьезный толчок программе дал разразившийся в 2013 году в стране экономический кризис, на волне которого программу расширили.
Инвесторы получали кипрский паспорт за 2,5-миллионную инвестицию, а за годы это принесло Кипру около семимиллиардный доход. А также расследование, начатое ЕС в прошлом году.
Паспорт Болгарии можно получить и без инвестиций
Болгария дает гражданство гражданам третьих страх в случае, если они инвестируют в страну один миллион евро, но дыра в законодательстве позволяет вернуть эти деньги обратно.
На прошлой неделе издание Euractiv выяснило, что купившие гражданство Болгарии люди часто даже не инвестировали в страну. На время рассмотрения ходатайства они кладут деньги на счет в находящемся в Болгарии банке, сумма признается достаточной для рассмотрения ходатайства, а позже инвестор может забрать свои деньги из банка.
На данный момент таким образом гражданство Болгарии получили 98 человек, от которых реально не поступило ни одного евро в виде инвестиций.
По словам премьер-министра Бойко Борисова, схема золотых паспортов нужна, чтобы привлечь в страну важных инвесторов. Но глава правительства отметил, что систему нужно сделать более эффективной.
Латвийский бизнес на золотых визах прозябает
Латвия запустила схему предоставления гражданства инвесторам в 2010 одной из первых в Европе и быстро добилась в ней успеха.
За первые четыре года торговля гражданством принесла стране 1,4 миллиарда евро, но за последующие семь лет смогли получить лишь сто миллионов.
«Латвийский визовый бизнес прозябает во многом из-за решений правительства, - считает редактор издания Investment Migration Insider Кристьян Нешейм. - В 2014 году правительство Латвии решило увеличить размер необходимой для получения паспорта инвестиции со 142 000 евро до 250 000, что сразу сократило количество ходатайств».
Также в 2016 году правительство Латвии решило значительно ужесточить проверку фоновой информации и источников денег, что сделало визовые программы стран Южной Европы более привлекательными для инвесторов. Нешейм считает, что Греция, Испания и Португалия предлагают более легкий путь к получению гражданства и потому, что в отличие от Латвии в случае достаточной инвестиции не нужно учить государственный язык.