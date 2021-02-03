Ящик, в который поместили памятник Яаку Йоале, уже начали разрисовывать уличные художники

Утром люди, пришедшие в парк на улице Пости в Вильянди, увидели прикрепленный к ящику большой лист бумаги с изображением сидящего на корточках в открытом ящике человека с лицом Яака Йоалы. Подпись гласила: «Певец в ящике».

«Вся история с этой тумбой была слишком бурной и многоплановой, и когда памятник закрыли щитами, в городе появился чистый холст для творческого самовыражения», - объяснила Лайнель Паррест. Поскольку ящик явно временный, а материал малоценный, уличные художники не очень опасаются, что они испортят что-то важное или дорогостоящее.