Ср, 3.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Ящик, в который поместили памятник Яаку Йоале, уже начали разрисовывать уличные художники
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Ящик, в который поместили памятник Яаку Йоале, уже начали разрисовывать уличные художники

Ночью на ящике, в который был спрятан скандальный памятник Яаку Йоале, появилась картинка с надписью: певец в ящике. ФОТО: Марко Суурмяги

«Этого следовало ожидать», - сказала Лайнели Паррест, директор Вильяндиской художественной школы, когда узнала, что в первую же ночь уличные художники украсили рисунком ящик из ДСП, построенный вокруг памятника Яаку Йоале, передает Sakala.

Утром люди, пришедшие в парк на улице Пости в Вильянди, увидели прикрепленный к ящику большой лист бумаги с изображением сидящего на корточках в открытом ящике человека с лицом Яака Йоалы. Подпись гласила: «Певец в ящике».

«Вся история с этой тумбой была слишком бурной и многоплановой, и когда памятник закрыли щитами, в городе появился чистый холст для творческого самовыражения», - объяснила Лайнель Паррест. Поскольку ящик явно временный, а материал малоценный, уличные художники не очень опасаются, что они испортят что-то важное или дорогостоящее.

Еще в понедельник Паррест обсуждала с городским художником Кристи Кангиласки идею, чтобы ученики художественной школы могли придумать свои собственные сюжеты для рисунков на ящике. «Чтобы не допустить грубого безобразия», - добавила руководитель художественной школы. Однако, поскольку стенки ящика, вероятно, станут популярными у анонимных уличных художников, Паррест не исключает, что школа откажется от этой идеи. «Может быть, это должно оставаться местом, где люди могут демонстрировать свои сатиру и юмор», - сказала она.

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