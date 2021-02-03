Ср, 3.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Дом из контейнеров и старых досок радует глаз своей гармоничностью
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Дом из контейнеров и старых досок радует глаз своей гармоничностью

Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Дом, спроектированный и построенный бразильскими дизайнерами, является прекрасным примером того, как сочетать природную среду и различные материалы, пишет Kodustiil.

Это не просто построенный на заказ деревянный дом, а нечто особенное. Дом, будто бы вросший в окружающую среду, на 80 процентов сделан из уже использованных материалов.

Дом построен как из старых морских контейнеров, так и из оставшихся после сноса домов пиломатериалов. Свое название - висячий дом - сооружение получило, потому что на самом деле оно находится на высоте нескольких метров над землей.

Есть два простых ответа на вопрос, почему дом находится в подвешенном состоянии. Во-первых, архитекторы хотели уменьшить влияние дома на окружающую среду. Дом находится на расстоянии от земли, что предотвращает повреждение растений и в особенности их корневой системы. 

Еще одна причина - окна и балкон в доме должны быть на одной высоте с кронами окружающих дом деревьев. Это дает находящемуся в доме человеку возможность наслаждаться прекрасными видами, а также создает чувство единения с природой, пишет Apartment Therapy.

Кроме того, крыша экологически чистого дома приспособлена для сбора дождевой воды. Это позволяет зданию гармонировать с окружающей экосистемой, снижая чрезмерное потребление воды. В интерьере дома с двумя спальнями и ванной комнатой использовано только дерево.

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