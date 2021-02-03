Дом из контейнеров и старых досок радует глаз своей гармоничностью
Дом, спроектированный и построенный бразильскими дизайнерами, является прекрасным примером того, как сочетать природную среду и различные материалы, пишет Kodustiil.
Дом, спроектированный и построенный бразильскими дизайнерами, является прекрасным примером того, как сочетать природную среду и различные материалы, пишет Kodustiil.
Это не просто построенный на заказ деревянный дом, а нечто особенное. Дом, будто бы вросший в окружающую среду, на 80 процентов сделан из уже использованных материалов.
Дом построен как из старых морских контейнеров, так и из оставшихся после сноса домов пиломатериалов. Свое название - висячий дом - сооружение получило, потому что на самом деле оно находится на высоте нескольких метров над землей.
Есть два простых ответа на вопрос, почему дом находится в подвешенном состоянии. Во-первых, архитекторы хотели уменьшить влияние дома на окружающую среду. Дом находится на расстоянии от земли, что предотвращает повреждение растений и в особенности их корневой системы.
Еще одна причина - окна и балкон в доме должны быть на одной высоте с кронами окружающих дом деревьев. Это дает находящемуся в доме человеку возможность наслаждаться прекрасными видами, а также создает чувство единения с природой, пишет Apartment Therapy.
Кроме того, крыша экологически чистого дома приспособлена для сбора дождевой воды. Это позволяет зданию гармонировать с окружающей экосистемой, снижая чрезмерное потребление воды. В интерьере дома с двумя спальнями и ванной комнатой использовано только дерево.