Старейшая жительница Эстонии отмечает 107-летие

Она очень мечтала о том, чтобы подержать на руках своего девятого правнука. В последний день 2020 года ее мечта исполнилась. «Родился мальчик», - рассказывает Тиннури изданию Virumaa Teataja.

Малыша постарались как можно быстрее показать прабабушке. Их встреча навсегда останется в памяти этой семьи. «Такая добрая улыбка была на ее лице», - описала этот момент проживающая в соседнем доме Катрин Вяндрик, невестка старейшей жительницы Эстонии.

Оттилие-Армилде Тиннури демонстрирует поразительную для своего возраста самостоятельность. «Утром я выпускаю собаку на улицу, готовлю еду и топлю комнату», - рассказывает она о своих буднях. Родственники знают, что после полудня наступает время, когда бабушку нельзя беспокоить: она занята просмотром своего любимого сериала.

С ротвейлером Теодором они неразлучны, хотя собака часто наступает на ноги пожилой женщины и та злится. И все же этот пес является для нее настоящим другом. Если бы Теодора не было, ей было бы одиноко. А так обязательства перед животным заставляют старушку шевелиться.

С приготовлением супа или мяса у нее проблем нет, но вот при варке каши случается всякое: молоко и кастрюля белые, а зрение уже подводит. Со слухом тоже не все в порядке, а в остальном жаловаться на здоровье нет причин.

«Надоело», - отвечает Оттилие-Армилде на вопрос, какового это прожить такую длинную жизнь. В этом году ушел из жизни ее 50-летний внук, который больше всего заботился о своей бабушке. С ним они много болтали и шутили. Берегли друг друга. Его смерть очень печалит старейшую жительницу Эстонии.

Теперь Оттилие-Армилде ждет весны. «Посажу помидоры на подоконнике», - говорит она.

Поздравить ее с днем рождения пришло немного гостей. Последняя подруга умерла очень давно. Оттилие-Армилде даже уже не помнит, когда именно это произошло. Пожилая женщина, у которой восемь братьев и сестер, росла в деревне Сибери вблизи Кунда. У нее самой двое детей (жив только один сын), четверо внуков и девять правнуков. Родственников много, каждый стремиться поздравить ее с днем рождения.