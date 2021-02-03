Численность пассажиров компании Tallink за год сократилась более чем на 80%

Об этом предприятие сообщило в пресс-релизе для биржи. Объем перевозки грузов сократился на 8,4 процента до 27 283 единиц, количество перевезенных паромами автомобилей пассажиров уменьшился на 48,7 процента до 37 453 единиц.

Численность пассажиров больше всего сократилась в годовом сравнении на линии Эстония - Швеция — на 98,4% до 3269 человек. На втором месте по сокращению численности пассажиров маршрут Финляндия-Швеция — на 86,5% до 24 568 человек. На линии Эстония-Финляндия Tallink перевезла 93 279 пассажиров, что на 71,6 процента меньше, чем в начале прошлого года. На линии Латвия-Швеция в январе этого года не было ни одного рейса, а в прошлом году предприятие перевезло 43 532 пассажиров.

Объем перевозки грузов на линии Финляндия - Швеция сократился в январе за год на 21,1% до 5451 единиц, на линии Эстония - Швеция — на 11,3% до 3399 единиц. На направлении Эстония-Финляндия объемы грузоперевозки несколько возросли — на 2,6% до 18 469. На маршруте Латвия - Швеция в январе этого года не было ни одной и грузовой перевозки, а год назад объем был небольшим — 1085 единиц.