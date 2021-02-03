Ср, 3.02.2021
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Кайа Канепи вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи вышла в четвертьфинал теннисного турнира Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне. ФОТО: Schreyer via www.imago-images.de/imago images/Schreyer

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи вышла в четвертьфинал теннисного турнира Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне, пишет Rus.ERR.

В среду, 3 февраля, в поединке третьего круга турнира занимающая 94-е место в мировом рейтинге эстонка обыграла 71-ю ракетку мира, россиянку Дарью Касаткину - 7:5, 6:1.

Первый сет проходил в равной борьбе, а во втором 35-летняя Кайа Канепи владела заметным игровым преимуществом.

Поединок продлился 1 час и 17 минут, но при этом первый сет длился 53 минуты.

В четвертьфинале соперницей Кайи Канепи станет чешка Каролина Мухова, занимающая 27-е место в рейтинге WTA.

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