Кайа Канепи вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи вышла в четвертьфинал теннисного турнира Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне, пишет Rus.ERR.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи вышла в четвертьфинал теннисного турнира Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне, пишет Rus.ERR.
В среду, 3 февраля, в поединке третьего круга турнира занимающая 94-е место в мировом рейтинге эстонка обыграла 71-ю ракетку мира, россиянку Дарью Касаткину - 7:5, 6:1.
Первый сет проходил в равной борьбе, а во втором 35-летняя Кайа Канепи владела заметным игровым преимуществом.
Поединок продлился 1 час и 17 минут, но при этом первый сет длился 53 минуты.
В четвертьфинале соперницей Кайи Канепи станет чешка Каролина Мухова, занимающая 27-е место в рейтинге WTA.
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