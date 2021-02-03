Виктория Ладынская-Кубитс примкнула к «Правым»

«Для меня главный вопрос заключается в том, как максимально защитить взгляды "Отечества". Этого нельзя добиться, ограничивая политику на уровне небольших элитарных групп и занимаясь единичными нишевыми темами. Это должно происходить более масштабно, вовлекая в свой политический путь тех, кто хочет внести вклад в будущее и свободу Эстонии. Если "Отечество" хочет вновь подняться до партии с амбициями премьер-министра, то ей нельзя бояться перемен. Мы нуждаемся в обновлении, а также корректировке политического направления и стратегии», - сказала Виктория Ладынская-Кубитс.

По ее словам, «Правые» - это те, кто инициировал несколько важных дискуссий и осмелился поднять сложные вопросы. «Я вижу в "Правых" силу, которая может способствовать решению новых общественных вызовов. Также мне приятно, что "Правые" не боятся дискуссий и готовы считаться с мнением других партийных объединений и регионов. Не стоит бояться разногласий в "Отечестве", партия — это политическая семья, где каждое мнение имеет силу», - отметила Ладынская-Кубитс.

По словам председателя «Правых» Кристьяна Ванаселья, присоединение Ладынской-Кубитс к их объединению - это отличная новость. «В настоящий момент "Правые" работают ради того, чтобы сформулировать план и видение "Отечества". Сейчас правильный момент для обсуждений, к чему в дальнейшем должна стремиться партия и мысли Виктории здесь будут хорошим дополнением», - сказал Ванаселья.